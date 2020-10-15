Виктор Мосес уехал в Москву

Вингбек "Челси" Виктор Мосес отправился в московский "Спартак", где проведет сезон 2020/21 на правах аренды.

"Спартак",занимающий второе место в российском чемпионате после 10 туров, также получил опцию выкупа Мосеса по окончании сезона.



Стоит отметить, что это уже шестая командировка для Виктора за те восемь лет, что он принадлежит клубу со "Стэмфорд Бридж". Ранее 29-летний нигериец также побывал в "Ливерпуле", "Стоуке", "Вест Хэме", "Фенербахче" и "Интере".



За "Челси" к настоящему моменту Мосес провел 128 матчей, забив 18 голов. До перехода к "синим" в 2012 году Виктор также поиграл за "Кристал Пэлас" и "Уиган".



