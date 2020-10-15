Клопп отправил своим игрокам "очень, очень длинное сообщение" после 7:2
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, что отправил своим игрокам "очень, очень длинное сообщение" после поражения 7:2 от "Астон Виллы".
Перед самым международным перерывом действующий чемпион Премьер-Лиги был унижен на "Вилла Парк". "Ливерпуль" потерпел свое самое крупное поражение с апреля 1963.
К сожалению для Клоппа, он не смог побеседовать с командой на следующий день после матча — игроки разъехались по своим сборным. Поэтому Юрген выплеснул свои мысли в чат в WhatsApp.
"Ночь после матча была не лучшей ночью в моей жизни, и утром я поднялся, зная, что мне нужно поговорить со своими парнями, но их здесь не было".
"Поэтому я отправил очень, очень длинное сообщение текстом, собрав свои мысли воедино по поводу случившегося. Затем я почувствовал себя лучше, потому что я выпустил это наружу, а значит мы можем двигаться дальше. Так мы и поступили".
"Теперь мы снова вместе, и у нас было достаточно времени, чтобы переварить это. Проиграть матч — это совсем не то, чего ты хочешь, а проиграть 7:2 — еще хуже, но иногда это может быть полезно".
"В субботу против "Эвертона" у нас будет возможность показать это. Это будет игра между командой, которая неудержима, и командой, которая получила настоящую взбучку, так что это очень интересно. Посмотрим, кто справится лучше", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.
15.10.2020 21:00
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Вот краткое содержание.
https://youtu.be/J5VgIazj15E
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УБЛЮДОК МАТЬ ТВОЮ А НУ ИДИ СЮДА ГОВНО СОБАЧЬЕ А НУ РЕШИЛ КО МНЕ ЛЕЗТЬ ТЫ УБЛЮДОК МАТЬ ТВОЮ
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Ух какой злой Клохх
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Думаю ничья будет с Эвертоном.
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