Клопп отправил своим игрокам "очень, очень длинное сообщение" после 7:2

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, что отправил своим игрокам "очень, очень длинное сообщение" после поражения 7:2 от "Астон Виллы".

Перед самым международным перерывом действующий чемпион Премьер-Лиги был унижен на "Вилла Парк". "Ливерпуль" потерпел свое самое крупное поражение с апреля 1963.



К сожалению для Клоппа, он не смог побеседовать с командой на следующий день после матча — игроки разъехались по своим сборным. Поэтому Юрген выплеснул свои мысли в чат в WhatsApp.



"Ночь после матча была не лучшей ночью в моей жизни, и утром я поднялся, зная, что мне нужно поговорить со своими парнями, но их здесь не было".



"Поэтому я отправил очень, очень длинное сообщение текстом, собрав свои мысли воедино по поводу случившегося. Затем я почувствовал себя лучше, потому что я выпустил это наружу, а значит мы можем двигаться дальше. Так мы и поступили".



"Теперь мы снова вместе, и у нас было достаточно времени, чтобы переварить это. Проиграть матч — это совсем не то, чего ты хочешь, а проиграть 7:2 — еще хуже, но иногда это может быть полезно".



"В субботу против "Эвертона" у нас будет возможность показать это. Это будет игра между командой, которая неудержима, и командой, которая получила настоящую взбучку, так что это очень интересно. Посмотрим, кто справится лучше", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.