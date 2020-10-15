Клопп отправил своим игрокам "очень, очень длинное сообщение" после 7:2

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, что отправил своим игрокам "очень, очень длинное сообщение" после поражения 7:2 от "Астон Виллы".

Перед самым международным перерывом действующий чемпион Премьер-Лиги был унижен на "Вилла Парк". "Ливерпуль" потерпел свое самое крупное поражение с апреля 1963.

К сожалению для Клоппа, он не смог побеседовать с командой на следующий день после матча — игроки разъехались по своим сборным. Поэтому Юрген выплеснул свои мысли в чат в WhatsApp.

"Ночь после матча была не лучшей ночью в моей жизни, и утром я поднялся, зная, что мне нужно поговорить со своими парнями, но их здесь не было".

"Поэтому я отправил очень, очень длинное сообщение текстом, собрав свои мысли воедино по поводу случившегося. Затем я почувствовал себя лучше, потому что я выпустил это наружу, а значит мы можем двигаться дальше. Так мы и поступили".

"Теперь мы снова вместе, и у нас было достаточно времени, чтобы переварить это. Проиграть матч — это совсем не то, чего ты хочешь, а проиграть 7:2 — еще хуже, но иногда это может быть полезно".

"В субботу против "Эвертона" у нас будет возможность показать это. Это будет игра между командой, которая неудержима, и командой, которая получила настоящую взбучку, так что это очень интересно. Посмотрим, кто справится лучше", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.


Метки Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 15.10.2020 21:00

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  1. iskander8sg 15.10.2020 21:48 # iskander8sg
    Вот краткое содержание.
    https://youtu.be/J5VgIazj15E

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  2. kos9k 15.10.2020 21:37 # kos9k
    УБЛЮДОК МАТЬ ТВОЮ А НУ ИДИ СЮДА ГОВНО СОБАЧЬЕ А НУ РЕШИЛ КО МНЕ ЛЕЗТЬ ТЫ УБЛЮДОК МАТЬ ТВОЮ

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  3. gameboy 15.10.2020 21:17 # gameboy
    Ух какой злой Клохх

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  4. suddenly 15.10.2020 21:04 # suddenly
    Думаю ничья будет с Эвертоном.

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