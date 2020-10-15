Моуриньо: "Очень важно, чтобы Бэйл был счастлив"

Гарет Бэйл Рулевой "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо заявил, что ощущение счастья — ключевой фактор для вингера Гарета Бэйла.

Бэйл, арендованный у "Реала" до конца сезона 2020/21, может повторно дебютировать за "шпор" уже в матче Премьер-Лиги против "Вест Хэма" в воскресенье.

31-летний валлиец вернулся в лондонский клуб, чтобы регулярно играть, и Моуриньо знает, как заставить Гарета показывать свой лучший футбол.

"Команда — это самая важная вещь, и Гарет здесь, чтобы помогать команде. Но в то же время мы заботимся о нем. Он очень нам небезразличен".

"Поэтому решения насчет состава мы будем принимать, исходя из интересов команды, а также исходя из его интересов. Очень важно, чтобы он был счастлив на протяжении этого сезона с нами, и я думаю, в данный момент его карьеры это очень, очень важно", — сообщил Моуриньо Sky Sports.


Метки Бэйл, Моуриньо, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 15.10.2020 20:00

Количество просмотров Просмотров: 302

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 15.10.2020 20:05 # manutd-20champ
    в данный момент твоей карьеры это тоже очень важно.
    (в первую для тебя очередь)

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: