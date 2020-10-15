Моуриньо: "Очень важно, чтобы Бэйл был счастлив"

Рулевой "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо заявил, что ощущение счастья — ключевой фактор для вингера Гарета Бэйла.

Бэйл, арендованный у "Реала" до конца сезона 2020/21, может повторно дебютировать за "шпор" уже в матче Премьер-Лиги против "Вест Хэма" в воскресенье.



31-летний валлиец вернулся в лондонский клуб, чтобы регулярно играть, и Моуриньо знает, как заставить Гарета показывать свой лучший футбол.



"Команда — это самая важная вещь, и Гарет здесь, чтобы помогать команде. Но в то же время мы заботимся о нем. Он очень нам небезразличен".



"Поэтому решения насчет состава мы будем принимать, исходя из интересов команды, а также исходя из его интересов. Очень важно, чтобы он был счастлив на протяжении этого сезона с нами, и я думаю, в данный момент его карьеры это очень, очень важно", — сообщил Моуриньо Sky Sports.