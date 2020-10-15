Артета хочет, чтобы Венгер вернулся в "Арсенал"

Арсен Венгер и Микель Артета Главный тренер "Арсенала" Микель Артета признался, что хотел бы вернуть в клуб Арсена Венгера.

На днях Венгер заявил, что может представить себя советником "Арсенала", который он покинул в 2018 году после 22 сезонов работы на тренерском мостике.

Артета это только приветствует и считает, что 70-летний француз по-прежнему способен приносить пользу "канонирам" и ему лично.

"Я бы хотел, чтобы он был рядом с нами".

"Он был фигурой огромной важности для меня, и я все еще могу многому научиться у него. Я бы хотел, чтобы он был ближе к нам, но в данный момент обстановка этого не позволяет".

"Думаю, он тот человек, который должен принимать активное участие в жизни клуба, потому что благодаря его видению и его помощи этот клуб развивался и стал тем клубом, которым является сегодня", — цитирует Артету Daily Mirror.


Метки Арсенал, Артета, Венгер

Автор mihajlo   

Дата 15.10.2020 19:00

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  1. vitebskarsenal 15.10.2020 20:01 # vitebskarsenal
    нету места старому пуховику в команде.... пусть идет на пенсию

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  2. gerrard08 15.10.2020 19:07 # gerrard08
    Готовит почву чтоб потом потролить, мол мы могли бы подписать Венгера в свое время.

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