Артета хочет, чтобы Венгер вернулся в "Арсенал"
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета признался, что хотел бы вернуть в клуб Арсена Венгера.
На днях Венгер заявил, что может представить себя советником "Арсенала", который он покинул в 2018 году после 22 сезонов работы на тренерском мостике.
Артета это только приветствует и считает, что 70-летний француз по-прежнему способен приносить пользу "канонирам" и ему лично.
"Я бы хотел, чтобы он был рядом с нами".
"Он был фигурой огромной важности для меня, и я все еще могу многому научиться у него. Я бы хотел, чтобы он был ближе к нам, но в данный момент обстановка этого не позволяет".
"Думаю, он тот человек, который должен принимать активное участие в жизни клуба, потому что благодаря его видению и его помощи этот клуб развивался и стал тем клубом, которым является сегодня", — цитирует Артету Daily Mirror.
15.10.2020 19:00
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нету места старому пуховику в команде.... пусть идет на пенсию
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Готовит почву чтоб потом потролить, мол мы могли бы подписать Венгера в свое время.
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