Клопп не удивлен мощным стартом "Эвертона" в сезоне
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его не удивляет мощный старт "Эвертона" в новом сезоне.
В преддверии субботнего мерсисайдского дерби сложилась довольно редкая для последних лет ситуация — "Ливерпуль" находится ниже своих соседей из "Эвертона" в таблице Премьер-Лиги.
"Эвертон" пока все свои матчи выиграл, а "Ливерпуль" перед международным перерывом унизительно уступил "Астон Вилле" со счетом 7:2.
Однако Клопп не считает единоличное лидерство "ирисок" в Премьер-Лиге случайным. Юрген относит команду Карло Анчелотти к реальным претендентам на титул.
"Топ-команда, топ-тренер. Мое мнение насчет Карло Анчелотти никогда не было секретом. Я не могу уважать его еще больше как человека и как тренера. Если честно, он прекрасный человек".
"В первый же день, когда он перешел в "Эвертон", я подумал: "Эх, еще один реальный конкурент на подходе".
"Думаю, они идеально потрудились на трансферном рынке летом. Они нашли ровно тех игроков, в которых нуждались, чтобы улучшить свою и без того довольно неплохую команду. Кроме того, теперь они больше привыкли к тому, чего хочет Карло, и это делает их весьма сильной командой".
"Я не удивлен тем, как они играют", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.
15.10.2020 18:00
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Последние комментарии:
Две портовые клубы епут и держут в страхе все англию!!!
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Так фапловчане, я батька, и скажу так: да эвертон хорош, но надеюсь на добротный футбольчик в субботу, мнение остальных даже слушать не хочу, так что приказываю коментарии не писать и молчать в тряпочку
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очечко сжалось у насекомого перед дерби.
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