Клопп не удивлен мощным стартом "Эвертона" в сезоне

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его не удивляет мощный старт "Эвертона" в новом сезоне.

В преддверии субботнего мерсисайдского дерби сложилась довольно редкая для последних лет ситуация — "Ливерпуль" находится ниже своих соседей из "Эвертона" в таблице Премьер-Лиги.



"Эвертон" пока все свои матчи выиграл, а "Ливерпуль" перед международным перерывом унизительно уступил "Астон Вилле" со счетом 7:2.



Однако Клопп не считает единоличное лидерство "ирисок" в Премьер-Лиге случайным. Юрген относит команду Карло Анчелотти к реальным претендентам на титул.



"Топ-команда, топ-тренер. Мое мнение насчет Карло Анчелотти никогда не было секретом. Я не могу уважать его еще больше как человека и как тренера. Если честно, он прекрасный человек".



"В первый же день, когда он перешел в "Эвертон", я подумал: "Эх, еще один реальный конкурент на подходе".



"Думаю, они идеально потрудились на трансферном рынке летом. Они нашли ровно тех игроков, в которых нуждались, чтобы улучшить свою и без того довольно неплохую команду. Кроме того, теперь они больше привыкли к тому, чего хочет Карло, и это делает их весьма сильной командой".



"Я не удивлен тем, как они играют", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.