Артета не исключает участие Партея и Тири в матче с "Сити"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета не исключил участие полузащитника Томаса Партея и защитника Кирана Тирни в субботнем матче против "Манчестер Сити".

Выкупленный у "Атлетико" за 45 миллионов фунтов Партей едва приехал в Лондон, однако Артета допускает, что игроку сборной Ганы не потребуется время на адаптацию к Премьер-Лиге.



"Сегодня у него будет первая полноценная тренировка. Ему нужно будет быстро войти в ритм. Он хочет играть. В субботу мы посмотрим. Некоторые игроки адаптируются очень быстро, а кому-то требуется время".



"Я видел, какой ажиотаж вызвал его переход. Фанаты очень рады, и реакция была очень позитивной. То же самое внутри команды и тренерского штаба. Мы давно за ним следили", — цитирует Артету Sky Sports.



Также "Арсенал" все еще надеется вызволить Тирни из 14-дневного карантина, куда Киран угодил за близкий контакт со своим партнером по сборной Шотландии Стюартом Армстронгом, у которого был выявлен коронавирус.



"Это очень сложно, потому что мы теряем контроль над игроками, отправляя их за рубеж. Где-то ограничения отличаются относительно Премьер-Лиги. Мы все еще ведем некоторые переговоры и надеемся, что позже днем у нас будет больше информации", — добавил Артета.