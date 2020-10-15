Отец Партея посоветовал Томасу "не гоняться за дамами"

Томас Партей Отец полузащитника Томаса Партей заявил, что его сын должен поумерить свой интерес к женскому полу в связи с переходом в "Арсенал".

Приглашение Партея из "Атлетико" за 45 миллионов фунтов стало главным трансфером для "Арсенала" в это окно.

На "Эмирейтс" надеются, что 27-летний ганец поможет "канонирам" вернуться в Лигу Чемпионов, и Партей-старший советует Томасу полностью отстраниться от отвлекающих факторов.

"Я заметил, что он стремится уйти туда, где у него будет возможность играть в Лиге Чемпионов, но я предложил: почему бы ему не уйти туда, где нет Лиги Чемпионов, чтобы помочь им туда попасть?"

"Я посоветовал ему продолжать серьезно тренироваться и не терять концентрацию, куда бы он ни отправился. Не гоняйся за дамами, чтобы твой трансфер не стал провалом! Он очень внимательно к этому прислушался", — цитирует Джейкоба Партея Daily Star.


Метки Арсенал, Партей

Автор mihajlo   

Дата 15.10.2020 15:00

Количество просмотров Просмотров: 729

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Последние комментарии:




  1. bezviz 15.10.2020 15:31 # bezviz
    уже жопу разорвали в новой клубе, прошел обряд посвящения в гг)

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  2. murderface616 15.10.2020 15:31 # murderface616
    к ггшникам другие и не идут, очевидно

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  3. lfcynwa 15.10.2020 15:26 # lfcynwa
    миша тролль

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  4. gameboy 15.10.2020 15:03 # gameboy
    Неужели это первый открытый гей в мировом футболе?

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  5. liverbro 15.10.2020 15:02 # liverbro
    Зазвездилась жопа!

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  6. thfc228 15.10.2020 15:02 # thfc228
    Всей новой командой ему очко разорвали?

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