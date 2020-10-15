Отец Партея посоветовал Томасу "не гоняться за дамами"
Отец полузащитника Томаса Партей заявил, что его сын должен поумерить свой интерес к женскому полу в связи с переходом в "Арсенал".
Приглашение Партея из "Атлетико" за 45 миллионов фунтов стало главным трансфером для "Арсенала" в это окно.
На "Эмирейтс" надеются, что 27-летний ганец поможет "канонирам" вернуться в Лигу Чемпионов, и Партей-старший советует Томасу полностью отстраниться от отвлекающих факторов.
"Я заметил, что он стремится уйти туда, где у него будет возможность играть в Лиге Чемпионов, но я предложил: почему бы ему не уйти туда, где нет Лиги Чемпионов, чтобы помочь им туда попасть?"
"Я посоветовал ему продолжать серьезно тренироваться и не терять концентрацию, куда бы он ни отправился. Не гоняйся за дамами, чтобы твой трансфер не стал провалом! Он очень внимательно к этому прислушался", — цитирует Джейкоба Партея Daily Star.
15.10.2020 15:00
Просмотров: 729
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
уже жопу разорвали в новой клубе, прошел обряд посвящения в гг)
(ответить)
к ггшникам другие и не идут, очевидно
(ответить)
миша тролль
(ответить)
Неужели это первый открытый гей в мировом футболе?
(ответить)
Зазвездилась жопа!
(ответить)
Всей новой командой ему очко разорвали?
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий