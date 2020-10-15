Венгер всегда видел у Артеты ингредиенты успешного тренера

Бывший наставник "Арсенала" Арсен Венгер признался, что всегда видел в Микеле Артете необходимые качества, чтобы стать успешным тренером.

Самостоятельная тренерская карьера Артеты длится менее года, однако за это время Микель значительно трансформировал "Арсенал" и выиграл Кубок Англии с Суперкубком Англии.



Венгер надеется, что Микель на этом не остановится и приведет "канониров" к победе в Премьер-Лиге.



"Еще будучи игроком, он обладал страстью к игре, большой мотивацией, хорошей концентрацией и желанием быть успешным. Ты мог видеть, что у него есть необходимые ингредиенты, он очаровывает и влияет на других игроков".



"Ему повезло сразу попасть в большой клуб на роль, ради которой тебе обычно приходится работать 10 лет. Но поскольку он выступал за клуб и был хорошим игроком, он сразу получил возможность в большом клубе. Я желаю ему успехов".



"Я оставил клуб в таком состоянии, чтобы мои последовали имели условия лучше, и сегодня у клуба есть финансовые ресурсы, чтобы выиграть чемпионат", — сообщил Венгер talkSPORT.