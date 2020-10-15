Венгер всегда видел у Артеты ингредиенты успешного тренера

Микель Артета и Арсен Венгер Бывший наставник "Арсенала" Арсен Венгер признался, что всегда видел в Микеле Артете необходимые качества, чтобы стать успешным тренером.

Самостоятельная тренерская карьера Артеты длится менее года, однако за это время Микель значительно трансформировал "Арсенал" и выиграл Кубок Англии с Суперкубком Англии.

Венгер надеется, что Микель на этом не остановится и приведет "канониров" к победе в Премьер-Лиге.

"Еще будучи игроком, он обладал страстью к игре, большой мотивацией, хорошей концентрацией и желанием быть успешным. Ты мог видеть, что у него есть необходимые ингредиенты, он очаровывает и влияет на других игроков".

"Ему повезло сразу попасть в большой клуб на роль, ради которой тебе обычно приходится работать 10 лет. Но поскольку он выступал за клуб и был хорошим игроком, он сразу получил возможность в большом клубе. Я желаю ему успехов".

"Я оставил клуб в таком состоянии, чтобы мои последовали имели условия лучше, и сегодня у клуба есть финансовые ресурсы, чтобы выиграть чемпионат", — сообщил Венгер talkSPORT.



Метки Арсенал, Артета, Венгер, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 15.10.2020 14:00

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  1. suddenly 15.10.2020 14:26 # suddenly
    Что то он разговорился в последнее время.

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  2. gerrard08 15.10.2020 14:03 # gerrard08
    Чуть было не подписал его в свой тренерский штаб, ага.

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