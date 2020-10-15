Старридж рассказал, сколько потратил на свое здоровье

Экс-нападающий "Ливерпуля", "Челси" и "Манчестер Сити" Даниэль Старридж рассказал, что потратил "сотни тысяч" фунтов, чтобы избавить свою карьеру от травм.

В данный момент 31-летний англичанин является свободным агентом и находится в поисках нового пристанища, но заинтересованные клубы насторожены известной склонностью игрока к травмам.



Сам Старридж тоже из-за этого переживает и жалеет, что не может просто купить здоровье.



"Как-то я увидел цитату Марко Ройса, который сказал, что заплатил бы любые деньги, лишь бы играть и никогда не получать травм".



"Если честно, я бы сделал то же самое. Я бы заплатил любые деньги. Я и так потратил кучу своих денег на дополнительную работу с физиотерапевтами, чтобы быть как можно более здоровым".



"Я говорю о сотнях тысячах фунтов. Я делал это, чтобы максимально улучшить состояние своего организма. Иногда ты можешь потратить многие часы, делая все возможное, но затем... Просто невезение".



"Самое сложное — это психологическая сторона, потому что ты знаешь, что выложился без остатка и сделал все необходимое, хорошо высыпаясь и хорошо питаясь".



"Мне приходилось играть с травмами, бесчисленное количество раз жертвуя своим здоровьем ради команды", — сообщил Старридж The Independent.