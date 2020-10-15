Старридж рассказал, сколько потратил на свое здоровье

Даниэль Старридж Экс-нападающий "Ливерпуля", "Челси" и "Манчестер Сити" Даниэль Старридж рассказал, что потратил "сотни тысяч" фунтов, чтобы избавить свою карьеру от травм.

В данный момент 31-летний англичанин является свободным агентом и находится в поисках нового пристанища, но заинтересованные клубы насторожены известной склонностью игрока к травмам.

Сам Старридж тоже из-за этого переживает и жалеет, что не может просто купить здоровье.

"Как-то я увидел цитату Марко Ройса, который сказал, что заплатил бы любые деньги, лишь бы играть и никогда не получать травм".

"Если честно, я бы сделал то же самое. Я бы заплатил любые деньги. Я и так потратил кучу своих денег на дополнительную работу с физиотерапевтами, чтобы быть как можно более здоровым".

"Я говорю о сотнях тысячах фунтов. Я делал это, чтобы максимально улучшить состояние своего организма. Иногда ты можешь потратить многие часы, делая все возможное, но затем... Просто невезение".

"Самое сложное — это психологическая сторона, потому что ты знаешь, что выложился без остатка и сделал все необходимое, хорошо высыпаясь и хорошо питаясь".

"Мне приходилось играть с травмами, бесчисленное количество раз жертвуя своим здоровьем ради команды", — сообщил Старридж The Independent.


Метки Старридж, травмы

Автор mihajlo   

Дата 15.10.2020 13:00

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  1. bes-ter 15.10.2020 13:28 # bes-ter
    Легенда ливерпуля

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  2. glorfindel 15.10.2020 13:09 # glorfindel
    "Мне приходилось играть с травмами, бесчисленное количество раз жертвуя своим здоровьем ради команды"

    Источник: http://fapl.ru/posts/81567/?c=1

    Играл-то полтора матча.

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