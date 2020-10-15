Мактоминей: "Верим в Сульшера"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Скотт Мактоминей заверил, что главный тренер Оле Гуннар Сульшер сохраняет контроль над раздевалкой.

Провальная игра и результаты "Юнайтед" на старте нового сезона Премьер-Лиги вызывали большие вопросы к Сульшеру, а также к его способности влиять на своих подопечных.



Пресса уже начала спекулировать о том, что отдельные игроки потеряли веру в норвежского специалиста, однако Мактоминей отрицает какой-либо раскол.



"Весь клуб поддерживает его. Мы верим каждому его слову, и не только его. Мы верим всему тому, что говорят Майк Фелан, Киран Маккенна, Майкл Кэррик, весь тренерский штаб", — сообщил Мактоминей TV2.