Мактоминей: "Верим в Сульшера"
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Скотт Мактоминей заверил, что главный тренер Оле Гуннар Сульшер сохраняет контроль над раздевалкой.
Провальная игра и результаты "Юнайтед" на старте нового сезона Премьер-Лиги вызывали большие вопросы к Сульшеру, а также к его способности влиять на своих подопечных.
Пресса уже начала спекулировать о том, что отдельные игроки потеряли веру в норвежского специалиста, однако Мактоминей отрицает какой-либо раскол.
"Весь клуб поддерживает его. Мы верим каждому его слову, и не только его. Мы верим всему тому, что говорят Майк Фелан, Киран Маккенна, Майкл Кэррик, весь тренерский штаб", — сообщил Мактоминей TV2.
15.10.2020 12:00
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