Невилл и Кин высказались насчет формы Магуайра

Бывшие игроки "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл и Рой Кин высказались насчет формы защитника "красных дьяволов" Харри Магуайра на старте нового сезона.

Неудачно начав сезон 2020/21 со своим клубом, накануне Магуайр схлопотал удаление в матче за сборную Англии против Дании.



Невилл находит такую игру Магуайра "неряшливой" и считает, что Харри мог покинуть поле "Уэмбли" еще раньше.



"Это суммирует все то, что с ним происходит последние четыре-шесть недель. Ужасное время для него. Думаю, в случае с первой карточкой ему даже повезло. Это было где-то между желтой и красной".



"Он сыграл неряшливо. Он небрежно пошел в борьбу, а что было затем, все мы видели", — сообщил Невилл в эфире Sky Sports.



Кин же считает, что Магуайру будет сложно преодолеть этот кризис, потому что в "Юнайтед" Харри утешить некому.



"Единственный негатив для Магуайра в том, что он возвращается в команду, которой не хватает уверенности в себе".



"Я сам оказывался в похожих ситуациях, но меня окружали блестящие личности, и раздевалка была для меня лучшим местом в мире. У него этого нет. В этой четверке защитников он не получит поддержки".



"Я бы и близко не смог найти поддержки у этих парней — я не рассматриваю их лидерами", — сообщил Кин в эфире ITV.