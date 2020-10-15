Невилл и Кин высказались насчет формы Магуайра

Харри Магуайр Бывшие игроки "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл и Рой Кин высказались насчет формы защитника "красных дьяволов" Харри Магуайра на старте нового сезона.

Неудачно начав сезон 2020/21 со своим клубом, накануне Магуайр схлопотал удаление в матче за сборную Англии против Дании.

Невилл находит такую игру Магуайра "неряшливой" и считает, что Харри мог покинуть поле "Уэмбли" еще раньше.

"Это суммирует все то, что с ним происходит последние четыре-шесть недель. Ужасное время для него. Думаю, в случае с первой карточкой ему даже повезло. Это было где-то между желтой и красной".

"Он сыграл неряшливо. Он небрежно пошел в борьбу, а что было затем, все мы видели", — сообщил Невилл в эфире Sky Sports.

Кин же считает, что Магуайру будет сложно преодолеть этот кризис, потому что в "Юнайтед" Харри утешить некому.

"Единственный негатив для Магуайра в том, что он возвращается в команду, которой не хватает уверенности в себе".

"Я сам оказывался в похожих ситуациях, но меня окружали блестящие личности, и раздевалка была для меня лучшим местом в мире. У него этого нет. В этой четверке защитников он не получит поддержки".

"Я бы и близко не смог найти поддержки у этих парней — я не рассматриваю их лидерами", — сообщил Кин в эфире ITV.


Метки Кин, Магуайр, Манчестер Юнайтед, Невилл, сборная Англии

Автор mihajlo   

Дата 15.10.2020 11:00

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Последние комментарии:




  1. liverbro 15.10.2020 11:50 # liverbro
    Лайк,если считаешь,что мешки дьявольские тратят уйму денег на непригодный товар;)

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  2. empry 15.10.2020 11:06 # empry
    Лайк, если фанат МЮ и привык уже к таким новостям.

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  3. yamateh 15.10.2020 11:01 # yamateh
    Кинка матку рубит как всегда

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