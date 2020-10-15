Отец Торрейры раскритиковал Артету за отношение к Лукасу

Лукас Торрейра с отцом Отец полузащитника Лукаса Торрейры раскритиковал главного тренера "Арсенала" Микеля Артету за отношение к его сыну.

Торрейра не сыграл ни минуты за "Арсенал" в новом сезоне Премьер-Лиги, а незадолго до закрытия трансферного окна отправился в аренду в "Атлетико".

Отец Лукаса расстроен таким недоверием со стороны Артеты и допускает возвращение своего отпрыска, если Микеля уволят к концу сезона.

"У Лукаса огромное сердце, и он очень старается во всем, что делает. Поэтому он не тот игрок, которому нравится сидеть на лавке в ожидании минут".

"Лукас честен и хочет вкладывать всю свою душу в игру, но это зависит от тренеров, а нынешний тренер "Арсенала" не рассчитывает на него".

"Лукас оказывался на лавке не потому, что хотел этого, а по решению своего тренера. Для 24-летнего парня, которого ценят в Уругвае и всем мире, важнее всего играть".

"В "Арсенале" решили, что не будут давать ему минуты, но я клянусь Богом, он будет готов снова выкладываться наизнанку ради них, если к моменту окончания его контракта с "Атлетико" в "Арсенале" появится тренер, который будет его любить", — цитирует Рикардо Торрейру Daily Star.


Метки Арсенал, Артета, Торрейра

Автор mihajlo   

Дата 15.10.2020 10:00

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Последние комментарии:




  1. sausage 15.10.2020 10:30 # sausage
    Быть честным и «выкладываться наизнанку») далеко не всё, что нужно для выхода в старте.

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  2. toledo 15.10.2020 10:13 # toledo
    лол, а это не твой сын разнылся спустя полгода после трансфера и стал играть на отъебись?

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