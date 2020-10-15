Отец Торрейры раскритиковал Артету за отношение к Лукасу

Отец полузащитника Лукаса Торрейры раскритиковал главного тренера "Арсенала" Микеля Артету за отношение к его сыну.

Торрейра не сыграл ни минуты за "Арсенал" в новом сезоне Премьер-Лиги, а незадолго до закрытия трансферного окна отправился в аренду в "Атлетико".



Отец Лукаса расстроен таким недоверием со стороны Артеты и допускает возвращение своего отпрыска, если Микеля уволят к концу сезона.



"У Лукаса огромное сердце, и он очень старается во всем, что делает. Поэтому он не тот игрок, которому нравится сидеть на лавке в ожидании минут".



"Лукас честен и хочет вкладывать всю свою душу в игру, но это зависит от тренеров, а нынешний тренер "Арсенала" не рассчитывает на него".



"Лукас оказывался на лавке не потому, что хотел этого, а по решению своего тренера. Для 24-летнего парня, которого ценят в Уругвае и всем мире, важнее всего играть".



"В "Арсенале" решили, что не будут давать ему минуты, но я клянусь Богом, он будет готов снова выкладываться наизнанку ради них, если к моменту окончания его контракта с "Атлетико" в "Арсенале" появится тренер, который будет его любить", — цитирует Рикардо Торрейру Daily Star.