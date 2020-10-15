"Ливерпуль" и МЮ не расстроились отказом Премьер-Лиги от проекта реформ

Несмотря на отказ клубов Премьер-Лиги от проекта реформ, "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" все равно чувствуют, что одержали победу.

Во время видеоконференции боссов клубов Премьер-Лиги накануне было принято решение отклонить проект "Большая картина", который усиленно лоббировали два английских гранда.



Тем не менее, как утверждает Daily Mirror, "Ливерпуль" и "Юнайтед" чувствуют, что они добились желаемого — клубы Премьер-Лиги договорились провести масштабную переоценку своей стратегии на будущее, в том числе по таким вопросам, как уменьшение количества команд в дивизионе, изменение расписания и принципа распределения доходов от телевидения.



"Эта переоценка и так была в процессе, но теперь мы подчеркнули ее важность и установили сроки. Разговора о возможном выходе кого-либо из лиги сегодня не велось".



"В том числе мы проведем переоценку размера лиги. Премьер-Лига — великолепная организация. Это были интересные несколько дней. Неопределенность всегда очень опасна, и мы надеемся, что теперь убрали эту неопределенность", — сообщил исполнительный директор Премьер-Лиги Ричард Мастерс.