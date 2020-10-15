Фернандеш: "Не используйте мое имя, чтобы создать проблемы в МЮ"

Оле Гуннар Сульшер и Бруну Фернандеш Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш опроверг слухи о своих разногласиях с главным тренером Оле Гуннаром Сульшером.

На днях в прессе появились слухи, что Фернандеш повздорил с Сульшером в перерыве матча Премьер-Лиги против "Тоттенхэма", проигранного "Юнайтед" со счетом 6:1.

Также таблоиды утверждали, что Бруну, реализовавший пенальти в той игре, потерял веру в Оле Гуннара и разочарован трансферной активностью "красных дьяволов".

После победы сборной Португалии над Швецией в рамках Лиги Наций накануне (3:0) Фернандеш дал однозначно понять, что думает об этом.

"В последнее время ходит много слухов. Во-первых, говорилось о моих разногласиях с партнерами по команде, хотя разногласия у меня возникли только с одним (Виктором Линделефом). Также говорилось о моих разногласиях с Сульшером".

"Убежден, что это попытка дестабилизировать коллектив. Сказанное ни в коей мере не является правдой".

"Это правда, меня заменили в перерыве, но это было техническое решение. Тренер сказал, что игра практически окончена, а впереди у нас еще много матчей. Я понял это. Я не был доволен, но ничего не сказал, чтобы не навредить коллективу".

"Не используйте мое имя, имя моих коллег или тренера, чтобы создать проблемы в "Манчестер Юнайтед". У нас хорошая атмосфера, и команда готова отреагировать в следующем матче", — цитирует Фернандеша Goal.


Метки Манчестер Юнайтед, Сульшер, Фернандеш

Автор mihajlo   

Дата 15.10.2020 08:00

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  1. theo-zm 15.10.2020 09:11 # theo-zm
    Симулянт гнойный

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  2. mansoor 15.10.2020 08:49 # mansoor
    Ооо паника и истерика пошла, хорошоооо хахаха. Не используйте моё имя для создания проблемы МЮ, используйте Погба как и раньше. Видать Пресса на него сильно влияет)

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  3. yamateh 15.10.2020 08:19 # yamateh
    Тренер сказал, что игра практически окончена

    Все что нужно знать о Срульшере. Нет дать указания как то изменить что-то, предпринять попытку либо не проиграть с позором, он говорит бросайте играть лол!

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  4. quavo 15.10.2020 08:11 # quavo
    горлума в лучшем случае спорт директором, шлюху шведскую на выход

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  5. quavo 15.10.2020 08:09 # quavo
    вот и все, пиздяу срульшеру.

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  6. largo-winch 15.10.2020 08:04 # largo-winch
    > Сказанное ни в коей мере не является правдой".

    > Это правда, меня заменили в перерыве

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