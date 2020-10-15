Фернандеш: "Не используйте мое имя, чтобы создать проблемы в МЮ"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш опроверг слухи о своих разногласиях с главным тренером Оле Гуннаром Сульшером.

На днях в прессе появились слухи, что Фернандеш повздорил с Сульшером в перерыве матча Премьер-Лиги против "Тоттенхэма", проигранного "Юнайтед" со счетом 6:1.



Также таблоиды утверждали, что Бруну, реализовавший пенальти в той игре, потерял веру в Оле Гуннара и разочарован трансферной активностью "красных дьяволов".



После победы сборной Португалии над Швецией в рамках Лиги Наций накануне (3:0) Фернандеш дал однозначно понять, что думает об этом.



"В последнее время ходит много слухов. Во-первых, говорилось о моих разногласиях с партнерами по команде, хотя разногласия у меня возникли только с одним (Виктором Линделефом). Также говорилось о моих разногласиях с Сульшером".



"Убежден, что это попытка дестабилизировать коллектив. Сказанное ни в коей мере не является правдой".



"Это правда, меня заменили в перерыве, но это было техническое решение. Тренер сказал, что игра практически окончена, а впереди у нас еще много матчей. Я понял это. Я не был доволен, но ничего не сказал, чтобы не навредить коллективу".



"Не используйте мое имя, имя моих коллег или тренера, чтобы создать проблемы в "Манчестер Юнайтед". У нас хорошая атмосфера, и команда готова отреагировать в следующем матче", — цитирует Фернандеша Goal.