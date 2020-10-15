Фернандеш: "Не используйте мое имя, чтобы создать проблемы в МЮ"
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш опроверг слухи о своих разногласиях с главным тренером Оле Гуннаром Сульшером.
На днях в прессе появились слухи, что Фернандеш повздорил с Сульшером в перерыве матча Премьер-Лиги против "Тоттенхэма", проигранного "Юнайтед" со счетом 6:1.
Также таблоиды утверждали, что Бруну, реализовавший пенальти в той игре, потерял веру в Оле Гуннара и разочарован трансферной активностью "красных дьяволов".
После победы сборной Португалии над Швецией в рамках Лиги Наций накануне (3:0) Фернандеш дал однозначно понять, что думает об этом.
"В последнее время ходит много слухов. Во-первых, говорилось о моих разногласиях с партнерами по команде, хотя разногласия у меня возникли только с одним (Виктором Линделефом). Также говорилось о моих разногласиях с Сульшером".
"Убежден, что это попытка дестабилизировать коллектив. Сказанное ни в коей мере не является правдой".
"Это правда, меня заменили в перерыве, но это было техническое решение. Тренер сказал, что игра практически окончена, а впереди у нас еще много матчей. Я понял это. Я не был доволен, но ничего не сказал, чтобы не навредить коллективу".
"Не используйте мое имя, имя моих коллег или тренера, чтобы создать проблемы в "Манчестер Юнайтед". У нас хорошая атмосфера, и команда готова отреагировать в следующем матче", — цитирует Фернандеша Goal.
15.10.2020 08:00
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Последние комментарии:
Симулянт гнойный
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Ооо паника и истерика пошла, хорошоооо хахаха. Не используйте моё имя для создания проблемы МЮ, используйте Погба как и раньше. Видать Пресса на него сильно влияет)
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Тренер сказал, что игра практически окончена
Все что нужно знать о Срульшере. Нет дать указания как то изменить что-то, предпринять попытку либо не проиграть с позором, он говорит бросайте играть лол!
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горлума в лучшем случае спорт директором, шлюху шведскую на выход
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вот и все, пиздяу срульшеру.
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> Сказанное ни в коей мере не является правдой".
> Это правда, меня заменили в перерыве
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