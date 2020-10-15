Руни может стать главным тренером "Дерби" со дня на день

Лучший бомбардир в истории "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Уэйн Руни может уже в ближайшие дни стать главным тренером "Дерби".

После своего переезда на "Прайд Парк" в январе прошлого года Руни забил шесть голов и отдал три результативные передачи, однако "бараны" продолжают буксовать при Филлипе Коку.



Прямо сейчас "Дерби" занимает только 20-е место в Чемпионшипе, и домашний матч против "Уотфорда" в пятницу вечером может стать последним для голландского тренера "баранов".



По информации The Sun, владелец "Дерби" Мел Моррис готов уволить Коку в случае поражения от "шершней", и тогда управление командой на себя должен принять 34-летний Руни.



Руни никогда не скрывал своих тренерских амбиций, однако стремление продолжать игровую карьеру пока не позволило ему обзавестись необходимой лицензией. Чтобы обойти это препятствие, "Дерби" может приставить к Уэйну своего бывшего наставника Джона Грегори.