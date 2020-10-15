Саутгейт заступился за Магуайра

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поддержал защитника "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайра после удаления того в матче против Дании.

После скандального отдыха в Греции минувшим летом Магуайр, как кажется, никак не может прийти в норму. Харри, как и весь "Юнайтед", в ужасной форме начал новый сезон.



В такой же форме Магуайр прибыл в сборную Англии, в матче Лиги Наций против Дании в среду вечером схлопотав две желтые карточки в течение получаса за два неуклюжих фола.



После поражения 0:1 на "Уэмбли" Саутгейт выразил уверенность, что черная полоса Магуайра прервется. Гарет подчеркивает, что самый дорогой защитник в мире сохраняет его доверие.



"В случае с первой желтой карточкой ему было необязательно вступать в борьбу, но он сделал это и оказался на грани. В случае со второй он совершал перехват".



"Он отличный игрок и является важной частью того, что мы делаем здесь. Ему много достается, но мы всецело поддерживаем его".



"Ему просто нужно почувствовать нашу поддержку и успокоиться. Ему всячески достается от людей, которые толком не разобрались в том, что говорят".



"Он впервые столкнулся с подобным. У него уже случались неудачи, но в последние пару лет его статус изменился благодаря клубу, за который он выступает, и благодаря успеху, которого он достиг с нами".



"Он должен продолжать двигаться вперед, и тогда все наладится", — цитирует Саутгейта Daily Mirror.