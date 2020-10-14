Сборная Англии вдесятером проиграла датчанам

Сборная Англии потерпела свое первое с сентября 2018 поражение на "Уэмбли", вдесятером уступив Дании в рамках Лиги Наций — 0:1.

Главный тренер "трех львов" Гарет Саутгейт поменял пятерых игроков относительно волевой победы 2:1 над Бельгией в воскресенье. Этими новыми лицами стали Конор Коуди, Рис Джеймс, Эйнсли Мэйтланд-Найлс, Калвин Филлипс и Харри Кейн.



Начало матча вышло довольно пресным, хотя датчане были чуть более нацеленными на ворота в сравнении с безынициативными англичанами.



Важное для матча событие случилось на 31-й минуте, когда неуклюжий Харри Магуайр получил свою вторую желтую карточку и оставил хозяев вдесятером.



Гости быстро реализовали численное преимущество. Не имея возможности обратиться к VAR, судейская бригада решилась назначить пенальти за борьбу Кайла Уолкера с Томасом Дилэйни. Кристиан Эриксен не промахнулся с точки — 0:1.



Англичанам нужно было отыгрываться, однако сборная Дании закрылась и с одним лишним игроком без особых проблем удерживала свое преимущество.



Впервые хозяева по-настоящему угрожали чужим воротам только на 66-й минуте, когда Мейсон Маунт нанес удар головой почти в упор, однако Каспер Шмейхель среагировал и спас свою команду.



В концовке англичане шли вперед из последних сил, но безрезультатно. Датчане пару раз могли наказать соперника с помощью контратак, однако своими шансами не воспользовались.



Англичане были ужасны в полных составах и незначительно лучше вдесятером. Датчанам слегка повезло получить пенальти, а дальше они отлично сыграли на удержание.



Сборная Англии — сборная Дании — 0:1 (0:1)



Гол: Эриксен 35 (пен).



Англия: Пикфорд, Магуайр, Коуди, Уолкер, Джеймс, Райс (Хендерсон 76), Маунт (Санчо 73), Филлипс, Мэйтланд-Найлс (Мингс 36), Кейн, Рэшфорд (Калверт-Левин 72).



Дания: Шмейхель Васс, Кьяер, Кристенсен (Матиас Йоргенсен 45), Сков (Мехле 45), Дилэйни, Хейбьерг (Йенсен 88), Поульсен, Эриксен, Брэйтуэйт (Вестергор 74), Дольберг (Систо 37).



Предупреждения: Магуайр, Филлипс, Хендерсон — Кристенсен, Хейбьерг.



Удаление: Магуайр 31.