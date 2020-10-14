Сборная Англии вдесятером проиграла датчанам
Сборная Англии потерпела свое первое с сентября 2018 поражение на "Уэмбли", вдесятером уступив Дании в рамках Лиги Наций — 0:1.
Главный тренер "трех львов" Гарет Саутгейт поменял пятерых игроков относительно волевой победы 2:1 над Бельгией в воскресенье. Этими новыми лицами стали Конор Коуди, Рис Джеймс, Эйнсли Мэйтланд-Найлс, Калвин Филлипс и Харри Кейн.
Начало матча вышло довольно пресным, хотя датчане были чуть более нацеленными на ворота в сравнении с безынициативными англичанами.
Важное для матча событие случилось на 31-й минуте, когда неуклюжий Харри Магуайр получил свою вторую желтую карточку и оставил хозяев вдесятером.
Гости быстро реализовали численное преимущество. Не имея возможности обратиться к VAR, судейская бригада решилась назначить пенальти за борьбу Кайла Уолкера с Томасом Дилэйни. Кристиан Эриксен не промахнулся с точки — 0:1.
Англичанам нужно было отыгрываться, однако сборная Дании закрылась и с одним лишним игроком без особых проблем удерживала свое преимущество.
Впервые хозяева по-настоящему угрожали чужим воротам только на 66-й минуте, когда Мейсон Маунт нанес удар головой почти в упор, однако Каспер Шмейхель среагировал и спас свою команду.
В концовке англичане шли вперед из последних сил, но безрезультатно. Датчане пару раз могли наказать соперника с помощью контратак, однако своими шансами не воспользовались.
Англичане были ужасны в полных составах и незначительно лучше вдесятером. Датчанам слегка повезло получить пенальти, а дальше они отлично сыграли на удержание.
Сборная Англии — сборная Дании — 0:1 (0:1)
Гол: Эриксен 35 (пен).
Англия: Пикфорд, Магуайр, Коуди, Уолкер, Джеймс, Райс (Хендерсон 76), Маунт (Санчо 73), Филлипс, Мэйтланд-Найлс (Мингс 36), Кейн, Рэшфорд (Калверт-Левин 72).
Дания: Шмейхель Васс, Кьяер, Кристенсен (Матиас Йоргенсен 45), Сков (Мехле 45), Дилэйни, Хейбьерг (Йенсен 88), Поульсен, Эриксен, Брэйтуэйт (Вестергор 74), Дольберг (Систо 37).
Предупреждения: Магуайр, Филлипс, Хендерсон — Кристенсен, Хейбьерг.
Удаление: Магуайр 31.
14.10.2020 23:40
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Не приглашайте больше мюшных долбоебов больше.
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Макгир уже все. Считай крест на карьеру в сборнй
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