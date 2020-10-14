Томпсон вспомнил, как Роналду едва не перешел в "Ливерпуль"

Легенда "Ливерпуля" Фил Томпсон рассказал, что мерсисайдский клуб уже согласовал приобретение Криштиану Роналду, прежде чем тот перешел в "Манчестер Юнайтед".

В 2003 году "Юнайтед" купил Роналду у "Спортинга" за 12.2 млн. фунтов. Криштиану выиграл множество трофеев с "красными дьяволами", включая три титула Премьер-Лиги и Лигу Чемпионов, а спустя шесть лет отправился в "Реал".



Лишь на днях экс-наставник "Арсенала" Арсен Венгер рассказывал, что едва не приобрел Роналду в 2003 году. Однако у Криштиану в то время был вариант и с "Ливерпулем", который уже договорился со "Спортингом", причем на гораздо меньшие деньги.



"Я до сих пор дословно помню, что сказал Тони (Генри, агент). Все было очень приятно и ненавязчиво. Он сказал: "Это четыре миллиона фунтов, выплату которых можно растянуть на срок контракта. То есть по 1 миллиону фунтов в год".



"Это выглядело очень разумно. Затем я спросил насчет зарплаты, и он сказал мне, что это 1 миллион фунтов в год "чистыми".



"Я никогда не забуду, что случилось дальше".



"Во вторник утром мы обедали на тренировочной базе, когда по Sky Sports пошла желтая бегущая строка: "Манчестер Юнайтед" купил Криштиану Роналду за 12.2 млн. фунтов".



"Жерар и я едва не подавились своей едой. Я помню, как Жерар (Улье, главный тренер) вскочил и сказал: "Что, черт возьми, происходит здесь?" — сообщил Томпсон, который тогда был ассистентом Улье, The Athletic.