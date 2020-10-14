Венгер вспомнил о предложении "Арсенала" в 40 млн. плюс один фунт по Суаресу

Экс-главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер рассказал правду насчет знаменитой попытки "канониров" приобрести нападающего Луиса Суареса у "Ливерпуля" за 40 миллионов плюс один фунт.

Летом 2013, разочаровавшись непопаданием "Ливерпуля" в еврокубки, Суарес был готов покинуть мерсисайдский клуб.



Луис уже дал согласие на переход в "Арсенал", однако подозрения "канониров" насчет пункта об отступных в контракте уругвайца не подтвердились. "Что они там курят у себя на "Эмирейтс", — произнес тогда владелец "Ливерпуля" Джон Генри в ответ на предложение лондонцев.



"У нас была договоренность с игроком и его агентом. И агент заявил нам, что в контракте есть условие: "Ливерпуль" обязан отпустить игрока, если получит предложение свыше 40 миллионов фунтов".



"Но благодаря неосмотрительности "Ливерпуля" я узнал, что такого пункта никогда не существовало. Чтобы проверить это, мы предложили 40,000,001 фунт. Признаю, это могло выглядеть нелепо".



"Однако "Ливерпуль" не захотел продавать Суареса, они могли позволить себе сохранить его, вдобавок на горизонте уже было предложение от "Барсы", — вспоминает Венгер в своей автобиографической книге.



Забив 31 гол в 33 матчах сезона 2013/14, в итоге Суарес был продан в "Барселону" за 65 млн. фунтов.