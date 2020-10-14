Сен-Максимен связал свое будущее с "Ньюкаслом" до 2026 года

"Ньюкасл" официально подтвердил, что вингер Аллан Сен-Максимен заключил новый контракт до 2026 года.

Благодаря своей технике и напористости Сен-Максимен быстро стал любимчиком публики "Сент-Джеймс Парк" после перехода из "Ниццы" летом 2019.



До настоящего момента Аллан получал только 36 тысяч фунтов в неделю, и еще в июле таблоиды сообщали, что 23-летний француз недоволен своим заработком, учитывая важнейшую роль в команде Стива Брюса.



Сегодня это недоразумение было исправлено. Сен-Максимен продлил свое сотрудничество с "сороками" на один дополнительный год и стал одним из самых высокооплачиваемых игроков в коллективе.



"Я поиграл за кучу клубов — "Монако", "Ниццу" в Германии, но в "Ньюкасле" я чувствую себя как дома. Болельщики здесь очень любят меня, как и тренер, как и мои партнеры на поле", — сообщил Сен-Максимен.



Добавим, в 30 матчах прошлого сезона Сен-Максимен забил четыре гола и отдал семь голевых передач. В новой кампании Аллан совершил уже по одному результативному действию.