"Кристал Пэлас" подписал Клайна

Защитник Натаниэль Клайн присоединился к "Кристал Пэлас" как свободный агент, заключив краткосрочный контракт.

Клайн является воспитанником академии "Пэлас", сыграв за первую команду "орлов" 137 матчей в период с 2008 по 2012 год.



Затем Натаниэль выступал за "Саутгемптон", а в июне 2015 отправился в "Ливерпуль". Кроме того, в прошлом году защитник побывал в "Борнмуте" на правах аренды.



На "Селхерст Парк" 29-летний Клайн воссоединился с главным тренером Роем Ходжсоном, который в свое время устроил для Натаниэля дебют за сборную Англии.



"Я лондонский парень, я вырос здесь. Я вернулся домой, вся моя семья и друзья здесь. Это нечто нереальное, но я просто надеюсь, у меня все сложится, и я буду наслаждаться своей игрой", — сообщил Клайн, сыгравший свой последний матч еще в декабре 2018.