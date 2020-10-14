Фанат "Вест Хэма" отлучен от футбола на три года за оскорбление Салаха
Болельщик "Вест Хэма" был отлучен от футбола на три года за оскорбление нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха на расовой почве.
Данный инцидент случился еще 29 января, когда "Вест Хэм" потерпел домашнее поражение 0:2 от спешившего на всех парах к титулу Премьер-Лиги "Ливерпуля".
Во время этой игры 48-летний Брэдли Тумвуд выкрикнул ругательство в адрес египетского игрока "красных" и в скором времени был вычислен полицией.
Представ накануне перед судом, Тумвуд признал свою вину и понес наказание в виде трехлетнего запрета на посещение любых футбольных матчей в стране и штрафа в 400 фунтов. Также Брэдли возместит судебные издержки пострадавшей стороны в размере 125 фунтов.
Одновременно с этим "молотобойцы" предложили своему фанату посетить образовательные курсы.
14.10.2020 20:00
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