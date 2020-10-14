Клубы Премьер-Лиги отвергли проект реформ "Ливерпуля" и МЮ

Клубы Премьер-Лиги отвергли проект "Большая картина" и договорились больше не возвращаться к реформам, которые пытались лоббировать "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед".

Проект "Большая картина", который подразумевал глобальную реформу английского футбола с сосредоточением власти в руках избранных клубов, был одной из главных тем на повестке дня во время видеоконференции участников Премьер-Лиги в среду.



Боссы клубов Премьер-Лиги дискутировали около двух часов и в конце концов сошлись на том, что проект реформ, поддержанный президентом Футбольной Лиги Риком Пэрри, слишком опасен для английского футбола.



Опасен настолько, что клубы "единодушно согласились", как гласит официальное заявление в Премьер-Лиге, больше не развивать эту тему.



Также была достигнута договоренность, что впредь любые подобные планы в отношении будущего будут разрабатываться прозрачно и коллективно, всеми 20 клубами.



Наконец, Премьер-Лига объявила о выдаче беспроцентного кредита в 50 миллионов фунтов Лиге Один и Лиге Два на преодоление коронавирусного кризиса. Чемпионшип не получил ни пенни, но переговоры о финансовой поддержке второму дивизиону продолжаются.