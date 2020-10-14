Клубы Премьер-Лиги отвергли проект реформ "Ливерпуля" и МЮ

Мяч Премьер-Лиги Клубы Премьер-Лиги отвергли проект "Большая картина" и договорились больше не возвращаться к реформам, которые пытались лоббировать "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед".

Проект "Большая картина", который подразумевал глобальную реформу английского футбола с сосредоточением власти в руках избранных клубов, был одной из главных тем на повестке дня во время видеоконференции участников Премьер-Лиги в среду.

Боссы клубов Премьер-Лиги дискутировали около двух часов и в конце концов сошлись на том, что проект реформ, поддержанный президентом Футбольной Лиги Риком Пэрри, слишком опасен для английского футбола.

Опасен настолько, что клубы "единодушно согласились", как гласит официальное заявление в Премьер-Лиге, больше не развивать эту тему.

Также была достигнута договоренность, что впредь любые подобные планы в отношении будущего будут разрабатываться прозрачно и коллективно, всеми 20 клубами.

Наконец, Премьер-Лига объявила о выдаче беспроцентного кредита в 50 миллионов фунтов Лиге Один и Лиге Два на преодоление коронавирусного кризиса. Чемпионшип не получил ни пенни, но переговоры о финансовой поддержке второму дивизиону продолжаются.


Метки Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 14.10.2020 19:00

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  1. kos9k 14.10.2020 19:33 # kos9k
    >слишком опасен для английского футбола
    >Чемпионшип не получил ни пенни

    ну-ну))

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  2. gerrard08 14.10.2020 19:08 # gerrard08
    Ох уж эта ссаная демократия.

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