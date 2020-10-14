Рюдигер готов сражаться за свое место в "Челси"

Не сумев покинуть "Стэмфорд Бридж" во время трансферного окна, теперь защитник Антонио Рюдигер собирается ворваться в планы главного тренера "Челси" Фрэнка Лэмпарда.

Несмотря на то, что Рюдигер не сыграл ни минуты за "синих" на старте нового сезона, подыскать себе другой клуб до дедлайна 5 октября Антонио так и не удалось.



Однако 27-летний немец, которого связывали с переходом в "Тоттенхэм", ПСЖ и "Милан", не отчаивается и готов к конкуренции с Тиаго Силвой, Куртом Зума, Андреасом Кристенсеном и Фикайо Томори.



"Клуб не говорил мне, что для меня абсолютно необходимо найти новый клуб и что мне точно не будет места в их планах на следующие месяцы".



"Кроме того, один-два варианта я отверг сам. Я не был готов собраться со всеми вещами на выход из-за того, что пропустил несколько матчей. Я наслаждаюсь жизнью в Лондоне, и мне нравится в "Челси".



"Сейчас мы имеем то, что имеем. Я приму ситуацию и постараюсь проявлять себя на каждой тренировке. Мы участвуем во многих соревнованиях и с этого момента будем постоянно играть по два матча в неделю. Иногда футбол бывает очень переменчив. Поэтому я продолжу стараться изо всех сил каждый день, чтобы убедить главного тренера", — сообщил Рюдигер The Athletic.