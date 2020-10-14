Венгер рассказал, что Ван Перси просился назад в "Арсенал"

Бывший наставник "Арсенала" Арсен Венгер рассказал, что нападающий Робин Ван Перси просился назад к "канонирам", когда уходил из "Манчестер Юнайтед".

Проведя восемь ярких лет в "Арсенале", в 2012 году при довольно скандальных обстоятельствах Ван Перси ушел в стан конкурентов из "Юнайтед", где уже в первом сезоне завоевал титул Премьер-Лиги.



Однако долгожданное для Ван Перси чемпионство совпало с уходом сэра Алекса Фергюсона на пенсию, после чего Робин уже не был прежним игроком.



В 2015, не сумев сработаться со своим соотечественником Луи Ван Галем, Ван Перси попросился назад к Венгеру, но был отвергнут и ушел в "Фенербахче".



"В 2012 году он объявил, что не намеревается продлевать свой контракт. Все большие клубы следили за ним. Я продал его в "Манчестер Юнайтед".



"Болельщики были злы на меня из-за этого, однако предложение "Юнайтед" было самым выгодным. Нам удалось договориться на 24 миллиона фунтов, что было огромной суммой как за игрока с истекающим через год контрактом. Интересы клубы для меня были превыше всего".



"К тому времени мои отношения с Алексом Фергюсоном улучшились, но каждый трансфер — это вежливая игра в покер, где ты пытаешься ничего не уступить".



"Ван Перси великолепно провел первые шесть месяцев на "Олд Траффорд": он вернул их команду на путь к титулу и еще больше усложнил нашу жизнь".



"Однако спустя три года после подписания своего четырехлетнего контракта он травмировался, и Фергюсон (на самом деле это был Ван Галь) продал его в турецкий "Фенербахче".



"Он звонил мне, потому что он хотел вернуться, но это было невозможно: он находился в конце своей карьеры, мы же инвестировали в молодых игроков", — цитирует Венгера Daily Mail.