Сен-Максимен близок к новому контракту с "Ньюкаслом"

Вингер "Ньюкасла" Аллан Сен-Максимен близок к подписанию нового шестилетнего контракта.

Сен-Максимен был куплен "Ньюкаслом" у "Ниццы" за 16 миллионов фунтов в августе 2019, когда и заключил контракт как раз на шесть лет.



Однако Аллан настолько хорошо себя проявил, что теперь "сороки" собираются продлить сотрудничество на один дополнительный год, заодно наградив своего ключевого игрока прибавкой к зарплате.



Sky Sports ожидает, что благодаря новой сделке 23-летний француз превратится в одного из самых высокооплачиваемых игроков на "Сент-Джеймс Парк".



Добавим, с момента перехода Сен-Максимена "Ньюкасл" выиграл 12 из 26 своих матчей в Премьер-Лиге. Без Аллана — только один из 15.