Вернер хочет, чтобы фанаты вернулись на стадионы

Нападающий "Челси" Тимо Вернер заявил, что ему не терпится ощутить атмосферу Премьер-Лиги с фанатами на трибунах.

Как известно, футбольные стадионы в Англии пустуют с марта из-за пандемии коронавируса, и пока правительство не спешит давать зеленый свет на возвращение зрителей, учитывая возобновившийся рост заболеваний.



Вернер чувствует, что болельщики в Англии — это не просто зрители на трибунах, а полноценные участники действа, и поэтому Тимо жаждет получить эти эмоции от бушующих трибун.



"Без фанатов немного сложно, потому что в Премьер-Лиге и любой другой лиге фанаты играют важную роль для игры в целом".



"Особенно здесь, где фанаты немного отличаются. В Германии фанаты постоянно поют и веселятся. Но здесь они погружены в игру, они обожают, когда ты идешь в борьбу, имеешь момент или забиваешь".



"Это особенное ощущение, которое я почувствовал, когда мы играли здесь с "Лейпцигом" против "Тоттенхэма" (в Лиге Чемпионов). Это безумие, и это другое ощущение в сравнении с Бундеслигой".



"Я предвкушаю возвращение фанатов на стадионы здесь. Я хочу играть матчи в обычном режиме, и это было бы хорошо для каждого", — цитирует Вернера Evening Standard.