Вернер хочет, чтобы фанаты вернулись на стадионы

Тимо Вернер Нападающий "Челси" Тимо Вернер заявил, что ему не терпится ощутить атмосферу Премьер-Лиги с фанатами на трибунах.

Как известно, футбольные стадионы в Англии пустуют с марта из-за пандемии коронавируса, и пока правительство не спешит давать зеленый свет на возвращение зрителей, учитывая возобновившийся рост заболеваний.

Вернер чувствует, что болельщики в Англии — это не просто зрители на трибунах, а полноценные участники действа, и поэтому Тимо жаждет получить эти эмоции от бушующих трибун.

"Без фанатов немного сложно, потому что в Премьер-Лиге и любой другой лиге фанаты играют важную роль для игры в целом".

"Особенно здесь, где фанаты немного отличаются. В Германии фанаты постоянно поют и веселятся. Но здесь они погружены в игру, они обожают, когда ты идешь в борьбу, имеешь момент или забиваешь".

"Это особенное ощущение, которое я почувствовал, когда мы играли здесь с "Лейпцигом" против "Тоттенхэма" (в Лиге Чемпионов). Это безумие, и это другое ощущение в сравнении с Бундеслигой".

"Я предвкушаю возвращение фанатов на стадионы здесь. Я хочу играть матчи в обычном режиме, и это было бы хорошо для каждого", — цитирует Вернера Evening Standard.


Метки болельщики, Вернер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 14.10.2020 15:00

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  1. jumanji 14.10.2020 16:27 # jumanji
    Очередной Торрес неудачник обосрали карьеру игроку. Членсы клуб руйнер.

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  2. largo-winch 14.10.2020 16:13 # largo-winch
    360 минут
    0 голов

    Угадайте о ком речь?
    Подсказка: Форвард Чолсы

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  3. asnural 14.10.2020 15:28 # asnural
    Лжмпард расист

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  4. sexan 14.10.2020 15:06 # sexan
    А фанаты хотят, чтобы Тимо начал забивать голы.

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