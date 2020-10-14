Только шесть клубов Премьер-Лиги поддерживают проект реформ

Неназванный владелец клуба Премьер-Лиги рассказал, что только шесть участников высшего английского дивизиона поддерживают проект реформ "Большая картина".

Напомним, "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" были названы главной движущей силой проекта, который позволит девяти старожилам Премьер-Лиги получить особый статус и самостоятельно принимать все ключевые решения.



В среду проходит очередная видеоконференция 20 клубов Премьер-Лиги, и очевидно, что проект реформ, о котором некоторые, возможно, даже не знали, будет на повестке дня.



Однако далеко не все поддерживают эти реформы — даже те, кому отводится особый статус.



"Мы на 100 процентов против этих планов. Устрой мы сейчас голосование, я удивлюсь, если свыше шести клубов поддержат их. Гарантирую вам, что большинство владельцев клубов выступают против".



"Кто знает — возможно, кто-нибудь сможет достичь компромисса, но в своей текущей форме эти планы не будут поддержаны нами", — сообщил владелец клуба Sky Sports.