Только шесть клубов Премьер-Лиги поддерживают проект реформ
Неназванный владелец клуба Премьер-Лиги рассказал, что только шесть участников высшего английского дивизиона поддерживают проект реформ "Большая картина".
Напомним, "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" были названы главной движущей силой проекта, который позволит девяти старожилам Премьер-Лиги получить особый статус и самостоятельно принимать все ключевые решения.
В среду проходит очередная видеоконференция 20 клубов Премьер-Лиги, и очевидно, что проект реформ, о котором некоторые, возможно, даже не знали, будет на повестке дня.
Однако далеко не все поддерживают эти реформы — даже те, кому отводится особый статус.
"Мы на 100 процентов против этих планов. Устрой мы сейчас голосование, я удивлюсь, если свыше шести клубов поддержат их. Гарантирую вам, что большинство владельцев клубов выступают против".
"Кто знает — возможно, кто-нибудь сможет достичь компромисса, но в своей текущей форме эти планы не будут поддержаны нами", — сообщил владелец клуба Sky Sports.
14.10.2020 13:00
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Ссыкуны
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Уже не знают как поюереиграть Челси и Сити, вот и придумывают разную хрень, что ж.. типичный ливерпуль
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