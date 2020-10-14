"Суонси" лидирует в борьбе за Харри Уилсона
Вингер Харри Уилсон, по всей видимости, не останется в "Ливерпуле", а отправится в аренду в Чемпионшип, где главным претендентом на него является "Суонси".
Проведя прошлый сезон в "Борнмуте" на правах аренды, летом Уилсон вернулся в "Ливерпуль", но лишь для того, чтобы сразу быть выставленным на трансфер.
Чемпионы Премьер-Лиги были готовы продать 23-летнего игрока сборной Уэльса за 20 миллионов фунтов, но соответствующих предложений не получили — интересовавшийся Харри "Бернли" был готов заплатить только 12 млн. фунтов плюс бонусы.
Тем не менее, Уилсону по-прежнему нет места в планах главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа, и Goal ожидает, что Харри отправится в очередную аренду, благо до вечера пятницы клубы Премьер-Лиги все еще могут заключать трансферные сделки с представителями Футбольной Лиги.
Сообщается, что в данный момент "Суонси" лидирует в борьбе за Уилсона, который также интересен "Дерби" и еще минимум трем другим клубам Чемпионшипа, которые уже установили контакт с представителями вингера.
14.10.2020 12:00
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Не заслуживает чемпионшип.только АПЛ
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