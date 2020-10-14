"Суонси" лидирует в борьбе за Харри Уилсона

Вингер Харри Уилсон, по всей видимости, не останется в "Ливерпуле", а отправится в аренду в Чемпионшип, где главным претендентом на него является "Суонси".

Проведя прошлый сезон в "Борнмуте" на правах аренды, летом Уилсон вернулся в "Ливерпуль", но лишь для того, чтобы сразу быть выставленным на трансфер.



Чемпионы Премьер-Лиги были готовы продать 23-летнего игрока сборной Уэльса за 20 миллионов фунтов, но соответствующих предложений не получили — интересовавшийся Харри "Бернли" был готов заплатить только 12 млн. фунтов плюс бонусы.



Тем не менее, Уилсону по-прежнему нет места в планах главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа, и Goal ожидает, что Харри отправится в очередную аренду, благо до вечера пятницы клубы Премьер-Лиги все еще могут заключать трансферные сделки с представителями Футбольной Лиги.



Сообщается, что в данный момент "Суонси" лидирует в борьбе за Уилсона, который также интересен "Дерби" и еще минимум трем другим клубам Чемпионшипа, которые уже установили контакт с представителями вингера.