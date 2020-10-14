Линделеф не может объяснить плохой старт "Юнайтед" в сезоне
Защитник "Манчестер Юнайтед" Виктор Линделеф затрудняется объяснить, почему его команда играет так плохо на старте сезона.
Новый сезон Премьер-Лиги "Юнайтед" начал с домашних поражений от "Кристал Пэлас" и "Тоттенхэма". Свою единственную победу "красные дьяволы" одержали против "Брайтона", когда их пять раз спасал каркас ворот и когда они получили пенальти после финального свистка.
26-летний швед лишь может предположить, что "красные дьяволы" долго выступали в плей-офф Лиги Европы в прошлой кампании, из-за чего предсезонная подготовка получилась скомканной.
"Мы не лучшим образом стартовали в лиге, и я не знаю в чем дело. Возможно, мы долго выступали в Европе и не получили того времени, которое у нас обычно есть... Сложно сказать".
"Мы провели вместе, наверное, одну или две недели перед стартом в лиге, и мы не достигли желаемого нами уровня. Но, думаю, после этого международного перерыва многие игроки вернутся и будут готовы играть на уровне, на котором мы можем играть", — сообщил Линделеф Aftonbladet.
14.10.2020 11:00
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А чего обьяснять Он лично в первой игре 3 гола из трех привез!!!ТРИ!!!!!!!!!!!
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Боится физрука назвать физруком
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я могу объяснить. Команда из реально топового клуба, превращается в середняк. В команде руководство-мудаки, тренер- физрук. из игроков только 2 ( максимум 3 ) игращих человека. Ну некторым надо пиздов отвалить, что бы играли ( еще 2-3), остальные или днари, или обычные пасажиры. Расформировать середняк, найти нормального тренера, который не будет прогибаться под игроков и дать время и только потом будет результат. Обьяснить он блять не может.
з.ы ненавижу муму, но раньше они реально были топовой командой
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