Линделеф не может объяснить плохой старт "Юнайтед" в сезоне

Защитник "Манчестер Юнайтед" Виктор Линделеф затрудняется объяснить, почему его команда играет так плохо на старте сезона.

Новый сезон Премьер-Лиги "Юнайтед" начал с домашних поражений от "Кристал Пэлас" и "Тоттенхэма". Свою единственную победу "красные дьяволы" одержали против "Брайтона", когда их пять раз спасал каркас ворот и когда они получили пенальти после финального свистка.



26-летний швед лишь может предположить, что "красные дьяволы" долго выступали в плей-офф Лиги Европы в прошлой кампании, из-за чего предсезонная подготовка получилась скомканной.



"Мы не лучшим образом стартовали в лиге, и я не знаю в чем дело. Возможно, мы долго выступали в Европе и не получили того времени, которое у нас обычно есть... Сложно сказать".



"Мы провели вместе, наверное, одну или две недели перед стартом в лиге, и мы не достигли желаемого нами уровня. Но, думаю, после этого международного перерыва многие игроки вернутся и будут готовы играть на уровне, на котором мы можем играть", — сообщил Линделеф Aftonbladet.