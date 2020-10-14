FA не поддерживает план топ-клубов по реформированию Премьер-Лиги

Президент FA Грег Кларк объяснил, почему вышел из переговоров с топ-клубами Премьер-Лиги по поводу проекта "Большая картина".

На днях стало известно, что "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" продвигают самую масштабную за десятилетия реформу английского футбола.



Согласно данному проекту, девять клубов, которые дольше всех выступают в Премьер-Лиге, получат особый статус и смогут самостоятельно принимать все судьбоносные решения. Это самое главное изменение из предлагаемых.



В своем открытом письме Кларк говорит, что английский футбол и так обладает "замечательной структурой и пирамидой лиг, чему завидует весь мир".



"С согласия высшего руководства и нашего исполнительного директора я принимал участие в ранних стадиях переговоров, о чем и стало известно в минувший уикенд".



"Однако поздней весной, когда стало понятно, что принципиальная цель этих переговоров — сосредоточить власть и богатство в руках избранных клубов под угрозой, что они выйдут из лиги, я, конечно, прекратил свое участие в процессе и посоветовал придерживаться принципа равноправия всех клубов Премьер-Лиги, президента лиги и исполнительного директора. Наш футбол постоянно нуждается в улучшении, но благами необходимо делиться", — объясняет Кларк.