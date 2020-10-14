Владельцы "Ливерпуля" хотят купить клуб в Европе

Владельцы "Ливерпуля" подумывают о расширении своего футбольного бизнеса, присматривая европейский клуб к покупке.



В данный момент компания Джона Генри Fenway Sports Group, которой и принадлежит "Ливерпуль", ведет переговоры с RedBall Acquisition, во главе которой находятся легенда бейсбола Билли Бин и американский миллиардер Джерри Кардинале, о сделке стоимостью свыше 6 миллиардов фунтов.



Предполагается, что произойдет слияние FSG и RedBall, причем владельцы последней получат менее 25 процентов от новой компании, акции которой будут торговаться на фондовой бирже. В результате возникнет самый мощный международный спортивный конгломерат.



Для "Ливерпуля" это будет означать дополнительный приток инвестиций, а также становление мерсисайдского клуба флагманом новой футбольной империи — по примеру "Манчестер Сити" и City Group.



По информации The Times, Генри и соратники уже подыскивают клуб в континентальной Европе для последующего приобретения.