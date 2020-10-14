Агуэро: "Мы с Месси как уставшая друг от друг семейная пара"

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро рассказал правду о своих отношениях с суперзвездой "Барселоны" Лионелем Месси.

Как известно, Агуэро и Месси являются не только партнерами по сборной Аргентины, но и закадычными друзьями.



"Сити" едва не воссоединил Агуэро и Месси на клубном уровне в минувшее трансферное окно и все еще может сделать это в конце сезона, если Серхио свой контракт продлит, а Лионель так и не заключит новую сделку с "Барселоной".



По словам Агуэро, они настолько близки с Месси, что порой у них возникают разногласия на бытовой почве во время поездок в национальную команду.



"Месси и я являемся соседями по номеру с 17 лет. Сейчас нам 32 и 33 года, и мы словно уставшая друг от друга супружеская пара. Он тот еще нытик".



"Я всегда засыпаю перед телевизором, и на следующее утро он всегда жалуется. К примеру, мы возвращаемся в отель в 19:30, и в 21:00 у нас по расписанию ужин. Но Лео сразу сходил в душ и готов. Я же сижу в трусах и болтаю по телефону..."



"Время идет, остается полчаса, и он начинает: "Мы ужинаем в 21:00, это уже через 30 минут..." Я все еще залипаю в телефоне, и вскоре он продолжает: "Осталось 10 минут. Мы постоянно опаздываем. Мы уже час здесь сидим".



"И только тогда я готов. Начинается негатив — ему не нравится опаздывать!" — цитирует Агуэро Manchester Evening News.