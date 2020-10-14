Нкетиа стал лучшим бомбардиром молодежной сборной Англии в истории

Нападающий "Арсенала" Эдди Нкетиа вписал свое имя в историю, став лучшим бомбардиром молодежной сборной Англии всех времен.

Накануне Нкетиа отметился победным для англичан голом на "Молинью" в матче против сверстников из Турции (2:1) — 2:1. При этом считанными минутами ранее Эдди не реализовал пенальти.



Таким образом, англичане вышли на молодежный Чемпионат Европы, который состоится следующим летом, а Нкетиа достиг рекордного рубежа в 14 голов за команду U-21.



Примечательно, что для достижения этого рубежа экс-юниору "Челси" потребовалось всего 12 матчей.



Совместными держателями предыдущего рекорда — 13 голов за молодежную сборную Англии — были Алан Ширер и Фрэнсис Джефферс.