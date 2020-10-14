Нкетиа стал лучшим бомбардиром молодежной сборной Англии в истории
Нападающий "Арсенала" Эдди Нкетиа вписал свое имя в историю, став лучшим бомбардиром молодежной сборной Англии всех времен.
Накануне Нкетиа отметился победным для англичан голом на "Молинью" в матче против сверстников из Турции (2:1) — 2:1. При этом считанными минутами ранее Эдди не реализовал пенальти.
Таким образом, англичане вышли на молодежный Чемпионат Европы, который состоится следующим летом, а Нкетиа достиг рекордного рубежа в 14 голов за команду U-21.
Примечательно, что для достижения этого рубежа экс-юниору "Челси" потребовалось всего 12 матчей.
Совместными держателями предыдущего рекорда — 13 голов за молодежную сборную Англии — были Алан Ширер и Фрэнсис Джефферс.
14.10.2020 07:00
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Последние комментарии:
7 лет в Челси не могли пройти даром
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Норм ..видно, что талантлив парень ..немного обрасти мышцами, практики в АПЛ - и может классный нап получиться
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молодец, пусть продолжает в том же духе
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Гейгунерасты на радостях себе самоотсос сделают.Очередной трофей ,как-никак
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экс-юниору "Челси"
нигга ушёл из Чолсы и стал рекордсменом. шарит нигга, что ЧОлсы кладбище талантов
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12 матчей?)
но что печально, что парень не потянет основу ни одного клуба АПЛ
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