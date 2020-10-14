Нкетиа стал лучшим бомбардиром молодежной сборной Англии в истории

Эдди Нкетиа Нападающий "Арсенала" Эдди Нкетиа вписал свое имя в историю, став лучшим бомбардиром молодежной сборной Англии всех времен.

Накануне Нкетиа отметился победным для англичан голом на "Молинью" в матче против сверстников из Турции (2:1) — 2:1. При этом считанными минутами ранее Эдди не реализовал пенальти.

Таким образом, англичане вышли на молодежный Чемпионат Европы, который состоится следующим летом, а Нкетиа достиг рекордного рубежа в 14 голов за команду U-21.

Примечательно, что для достижения этого рубежа экс-юниору "Челси" потребовалось всего 12 матчей.

Совместными держателями предыдущего рекорда — 13 голов за молодежную сборную Англии — были Алан Ширер и Фрэнсис Джефферс.


Метки Арсенал, молодежная сборная Англии, Нкетиа, рекорды

Автор mihajlo   

Дата 14.10.2020 07:00

Количество просмотров Просмотров: 1391

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  1. blueswin 14.10.2020 08:58 # blueswin
    7 лет в Челси не могли пройти даром

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  2. aliluya-nn 14.10.2020 08:47 # aliluya-nn
    Норм ..видно, что талантлив парень ..немного обрасти мышцами, практики в АПЛ - и может классный нап получиться

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  3. umbriaco 14.10.2020 08:04 # umbriaco
    молодец, пусть продолжает в том же духе

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  4. jirrort 14.10.2020 07:57 # jirrort
    Гейгунерасты на радостях себе самоотсос сделают.Очередной трофей ,как-никак

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  5. largo-winch 14.10.2020 07:28 # largo-winch
    экс-юниору "Челси"

    нигга ушёл из Чолсы и стал рекордсменом. шарит нигга, что ЧОлсы кладбище талантов

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  6. wengerrrro 14.10.2020 07:22 # wengerrrro
    12 матчей?)
    но что печально, что парень не потянет основу ни одного клуба АПЛ

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