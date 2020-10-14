Анонс матча Англия — Дания

В среду вечером сборная Англии проведет свой четвертый матч на групповом этапе Лиги Наций, сыграв дома с Данией.

После трех туров англичане имеют в своем активе семь очков и возглавляют таблицу, перехватив лидерство в квартете благодаря волевой победе 2:1 над Бельгией в минувшее воскресенье.



Со сборной Дании англичане встречались не далее, чем в прошлом месяце, когда выезд в Копенгаген завершился унылыми нулями.



Датчане подходят к выезду на "Уэмбли" после победы 0:3 над Исландией в минувшее воскресенье. Один из трех голов в Рейкьявике на себя записал бывший полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен.



- Англия проиграла только одну из девяти предыдущих встреч соревновательного характера с Данией (5 побед, 3 ничьи) — 0:1 в квалификации к Евро-1984 под руководством Бобби Робсона.



- Дания потерпела шесть поражений в восьми последних выездах к англичанам (2 победы). Последний из этих выездов датируется мартом 2014, когда родоначальники футбола выиграли 1:0.



- Англия выиграла 20 из 21 последнего домашнего матча соревновательного характера, единственное поражение потерпев от Испании в рамках Лиги Наций в сентябре 2018.



- Дания проиграла только два из 39 последних матчей (19 побед, 18 ничьих), а в восьми из последних 10 не пропускала.



- Англичане не пропускали с игры в девяти последних матчах — уже 635 минут, и эта серия длится с поединка против Чехии в октябре 2019.



- Датчанин Кристиан Эриксен поучаствовал в 13 голах в своих 17 последних матчах за национальную команду.



- Если Харри Кейн отличится, то станет лишь третьим игроком в истории сборной Англии, забивавшим в каждый из семи дней недели. Прежде это удавалось только Фрэнку Лэмпарду и Уэйну Руни. Свой единственный на данный момент матч в среду за национальную команду нападающий "Тоттенхэма" провел в полуфинале ЧМ-2018 против Хорватии.



- Маркус Рэшфорд забивал в четырех своих последних матчах за сборную Англии. Он самый молодой игрок, кому это удалось, со времен Джимми Гривза в 1961 году.



Накануне расположение сборной Англии покинули защитники Киран Триппьер и Бен Чилуэлл. Первый готовится к слушанию в FA, второго беспокоит стопа. Харри Кейн готов к выходу в стартовом составе, несмотря на мышечную усталость. Эрик Дайер под вопросом из-за проблем с задней поверхностью бедра.



Лига Наций. Группа A2

Сборная Англии — сборная Дании

Лондон. Стадион "Уэмбли". 21:45 Онлайн-трансляция