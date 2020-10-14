Скоулз заподозрил, что Вудворд не разбирается в футболе

Эд Вудворд Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз заподозрил, что вице-президент "красных дьяволов" Эд Вудворд не очень-то разбирается в футболе, а потому должен обзавестись спортивным директором.

После минувшего трансферного окна Вудворд в очередной раз оказался под шквалом критики, не сумев обеспечить главному тренеру, которым на сей раз является Оле Гуннар Сульшер, должное усиление.

По мнению Скоулза, у этой проблемы есть решение, и Пол даже называет конкретное имя.

"Думаю, спортивный директор значительно бы облегчил давление, под которым находится Эд Вудворд. Думаю, Эд хорош в управлении клубом и зарабатывании денег для клуба".

"Я не уверен, что он обладает необходимыми футбольными знаниями, чтобы выходить на рынок и покупать игроков. У него определенно возникают некоторые проблемы в этом отношении, когда нужно довести начатое до конца".

"Думаю, спортивный директор пошел бы ему на пользу. Это было бы очень хорошо просто потому, что он бы слегка понизил уровень внимания к себе".

"Однако не похоже на то, что они хотят идти этой дорогой. Искали они людей, или просто не видят правильного человека, я не знаю".

"Нет, я сам не гожусь для этого. У меня нет опыта работы в этой роли. Здесь нужен консультант с футбольными познаниями, которому ты можешь позвонить и спросить: "Что ты думаешь о таком-то игроке?" Это было бы всегда полезно".

"Думаю, кто-нибудь вроде Эдвина Ван дер Сара идеально бы подошел. Он делает эту работу в "Аяксе", он всегда хотел этим заниматься, он учился этому в университете", — сообщил Скоулз Stadium Astro.


Метки Ван дер Сар, Вудворд, Манчестер Юнайтед, Скоулз

Автор mihajlo   

Дата 14.10.2020 00:05

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  1. gerrard08 14.10.2020 00:58 # gerrard08
    Видать и у него айкю как у лемпеса, раз пришел таки к этой мысли.

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  2. d1gnity 14.10.2020 00:48 # d1gnity
    Шельмец Вудворд выбрал тактику не пилить сук на котором он вольготно скачет и не делится с ни с кем властью.

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  3. max87 14.10.2020 00:42 # max87
    Не добавить, не убавить...

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  4. suddenly 14.10.2020 00:25 # suddenly
    Он только сейчас это заподозрил? :D

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