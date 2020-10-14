Скоулз заподозрил, что Вудворд не разбирается в футболе

Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз заподозрил, что вице-президент "красных дьяволов" Эд Вудворд не очень-то разбирается в футболе, а потому должен обзавестись спортивным директором.

После минувшего трансферного окна Вудворд в очередной раз оказался под шквалом критики, не сумев обеспечить главному тренеру, которым на сей раз является Оле Гуннар Сульшер, должное усиление.



По мнению Скоулза, у этой проблемы есть решение, и Пол даже называет конкретное имя.



"Думаю, спортивный директор значительно бы облегчил давление, под которым находится Эд Вудворд. Думаю, Эд хорош в управлении клубом и зарабатывании денег для клуба".



"Я не уверен, что он обладает необходимыми футбольными знаниями, чтобы выходить на рынок и покупать игроков. У него определенно возникают некоторые проблемы в этом отношении, когда нужно довести начатое до конца".



"Думаю, спортивный директор пошел бы ему на пользу. Это было бы очень хорошо просто потому, что он бы слегка понизил уровень внимания к себе".



"Однако не похоже на то, что они хотят идти этой дорогой. Искали они людей, или просто не видят правильного человека, я не знаю".



"Нет, я сам не гожусь для этого. У меня нет опыта работы в этой роли. Здесь нужен консультант с футбольными познаниями, которому ты можешь позвонить и спросить: "Что ты думаешь о таком-то игроке?" Это было бы всегда полезно".



"Думаю, кто-нибудь вроде Эдвина Ван дер Сара идеально бы подошел. Он делает эту работу в "Аяксе", он всегда хотел этим заниматься, он учился этому в университете", — сообщил Скоулз Stadium Astro.