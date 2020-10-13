Саутгейт: "Мы не рискуем игроками, Кейн готов выйти в старте"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заверил, что Харри Кейн полностью здоров, и участие нападающего "Тоттенхэма" в матче против Дании не несет в себе дополнительных рисков.

Накануне в прессе появились слухи, что между сборной Англии и "Тоттенхэмом" разгорается конфликт из-за Кейна, который испытывает "мышечную усталость".



В клубе против того, чтобы Саутгейт использовал Кейна в матче Лиги Наций против Дании в среду вечером, однако Гарет не видит здесь проблемы.



"Абсолютно, он готов выйти в стартовом составе. Он испытал отложенную мышечную боль, что часто случается со спортсменами, но он никогда не был травмирован".



"Перед воскресным матчем мы слегка сомневались, сможет ли он сыграть на своем высшем уровне. Теперь, после дополнительных пары дней тренировок, у нас даже нет сомнений".



"Он полностью здоров с конца прошлой недели. Он выздоровел перед самым матче и вышел бы в старте, но просто недостаточно тренировался. После выхода на замену с ним ничего не случилось, поэтому он здоров и доступен".



"Мы не рискуем игроками. Я сам был игроком, и мой приоритет — благополучие игроков".



"В очень редких случаях игроки у нас получают травмы во время матчей. Этого практически невозможно избежать".



"Мы никогда не теряли игрока, ошибаясь с нагрузкой во время тренировок. Мы гордимся тем, как заботимся об игроках".



"Мы хотим, чтобы они были здоровы, мы хотим, чтобы их форма была как можно лучше", — цитирует Саутгейта Sky Sports.