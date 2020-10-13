Партей нацелен на трофеи с "Арсеналом"

Полузащитник "Арсенала" Томас Партей рассказал о своих амбициях и подтвердил свою готовность к дебюту за свой новый клуб.

В заключительный день летнего трансферного окна "Арсенал" выкупил Партея у "Атлетико" за отступные в 45 миллионов фунтов, однако Томас сразу отправился в сборную Ганы и прибыл в расположение лондонского клуба только сегодня.



27-летний Партей надеется, что сможет выигрывать трофеи с "Арсеналом", за который он готов сыграть уже в ближайшую субботу против "Манчестер Сити".



"Я вижу, что каждый здесь в восхищении, и каждый жаждет выиграть все трофеи, что есть у нас на пути. Такова цель для каждого здесь и для меня тоже".



"Конечно, я уверен, что смогу выигрывать здесь трофеи. Это сложно, и все мы знаем, что это сложно, но мы работаем в этом направлении, и я думаю, мы готовы. Мы должны пройти весь путь к своим целям, полагаясь только на себя".



"Думаю, это новый вызов для меня. Я всегда хотел выступать в ведущих лигах, и Премьер-Лига — один из ведущих лиг, поэтому я счастлив быть здесь".



"Это огромный вызов, и я нуждаюсь в новых вызовах. "Арсенал" — это замечательная семья, и я готовы выкладываться без остатка, чтобы помочь этому замечательному клубу вернуться на свое заслуженное место".



"Я следил за Премьер-Лигой со времен, когда жил в Гане. Думаю, большинство моих друзей и большинство людей в Гане смотрят Премьер-Лигу и Ла Лигу".



"Я все еще должен значительно прибавить, я все еще должен многому научиться в этой новой семье. Я должен научиться другим вещам, чтобы достичь всех своей целей, а также целей клуба".



"Я не чувствую давления. Мне нравится бросать себе новые вызовы, и как я уже сказал, мне лишь важно быстро учиться, и тогда все сложится".



"Мне нужно убедиться, что я учусь новы вещам как можно быстрее. Мне нужно убедиться, что я делаю все на тренировочном поле и что Микель (Артета) видит мою готовность играть за него".



"Мне нравится играть в больших матчах, но все зависит от тренера и от того, хочет ли он использовать меня в конкретном матче. Решать ему. Мне нужно привыкнуть к команде и провести несколько тренировок с ней, а там станет видно", — цитирует Партея Daily Mirror.



