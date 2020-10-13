Триппьеру предстоит слушание по делу о ставках

Стала известна причина, почему защитник "Атлетико" Киран Триппьер досрочно покинул расположение сборной Англии.

Триппьер выходил в стартовом составе англичан и на товарищескую встречу с Уэльсом, и на матч Лиги Наций против Бельгии на прошлой недели.



Однако на поединок со сборной Дании в среду вечером Киран не остался. Вопреки предположениям, у экс-игрока "Тоттенхэма" нет никакой травмы.



Как сообщает Sky Sports, Триппьера ждут в штаб-квартире FA, где пройдет слушание по делу о ставках — Ассоциация еще 1 мая обвинила Кирана в нарушении соответствующего запрета.



В данный момент слушание для Триппьера важнее, потому что над 30-летним защитником нависла угроза схлопотать дисквалификацию на срок до шести месяцев, если вина будет доказана.



"Мне особо нечего сказать по этому поводу, я не контролирую такие вещи. Я должен сосредоточиться на команде и на доступных игроках. Мы всегда ищем решения, и это возможность для кого-нибудь другого", — сообщил главный тренер англичан Гарет Саутгейт.