Де Брюйне не сыграет с "Арсеналом", Стерлинг — сможет
Ведущий полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне не сыграет против "Арсенала" в субботу, но вингер Рахим Стерлинг должен вернуться.
Напомним, у Де Брюйне возникли некоторые проблемы со здоровьем во время матча сборной Бельгии против Англии в рамках Лиги Наций в минувшее воскресенье.
Кевин досрочно покинул расположение национальной команды и вернулся в свой клуб, а главный тренер бельгийцев Роберто Мартинес заявил, что это "больше мера предосторожности".
Как сообщает Daily Mirror со ссылкой на близкие к Де Брюйне источники, медики "Сити" подтвердили, что травма Кевина не носит серьезного характера, однако участие 29-летнего полузащитника в субботнем матче Премьер-Лиги на "Этихад" крайне маловероятно.
Несмотря на важность предстоящего матча, тренерский штаб Хосепа Гвардиолы просто не готов пойти на риск и потерять своего лучшего игрока на более длительное время.
Поэтому Де Брюйне получит передышку и будет готовиться к стартовому для "горожан" матчу на групповом этапе Лиги Чемпионов против "Порту" в следующую среду.
Однако для "Сити" есть и хорошая новость. Как сообщает The Guardian, Стерлинг, не сумевший откликнуться на вызов в сборную Англии, успевает залечить заднюю поверхность бедра к уикенду. Это принесет некоторое облегчение Гвардиоле, для которого Рахим стал запасным вариантом на позиции центрального нападающего в отсутствие травмированных Серхио Агуэро и Габриэля Жезуса.
13.10.2020 20:00
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Фапловчане(и возможно фапловчанки) к Вам маленький вопрос, просто поинтересоваться, без подоплёк и манипуляций вокруг тем расы, национальности и достатка.
Представим ситуацию, что вторая волна изоляции грянет и мы все будем сидеть дома с ноября по март-апрель. Чем будете заниматься в свободное время? И какие способы заработка у Вас припасены на такой случай? Или просто будете жить на накопления?
Источник: http://fapl.ru/posts/81520/?c=1
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Интересно Томаса выпустят?
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