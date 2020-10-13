Де Брюйне не сыграет с "Арсеналом", Стерлинг — сможет

Ведущий полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне не сыграет против "Арсенала" в субботу, но вингер Рахим Стерлинг должен вернуться.

Напомним, у Де Брюйне возникли некоторые проблемы со здоровьем во время матча сборной Бельгии против Англии в рамках Лиги Наций в минувшее воскресенье.



Кевин досрочно покинул расположение национальной команды и вернулся в свой клуб, а главный тренер бельгийцев Роберто Мартинес заявил, что это "больше мера предосторожности".



Как сообщает Daily Mirror со ссылкой на близкие к Де Брюйне источники, медики "Сити" подтвердили, что травма Кевина не носит серьезного характера, однако участие 29-летнего полузащитника в субботнем матче Премьер-Лиги на "Этихад" крайне маловероятно.



Несмотря на важность предстоящего матча, тренерский штаб Хосепа Гвардиолы просто не готов пойти на риск и потерять своего лучшего игрока на более длительное время.



Поэтому Де Брюйне получит передышку и будет готовиться к стартовому для "горожан" матчу на групповом этапе Лиги Чемпионов против "Порту" в следующую среду.



Однако для "Сити" есть и хорошая новость. Как сообщает The Guardian, Стерлинг, не сумевший откликнуться на вызов в сборную Англии, успевает залечить заднюю поверхность бедра к уикенду. Это принесет некоторое облегчение Гвардиоле, для которого Рахим стал запасным вариантом на позиции центрального нападающего в отсутствие травмированных Серхио Агуэро и Габриэля Жезуса.