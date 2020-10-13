Венгер предложил вводить ауты ногами на своей половине поля

Арсен Венгер Экс-наставник "Арсенала" Арсен Венгер предложил вводить мяч игру из-за боковой линии не руками, а ногой, но только на своей половине поля.

Работая директором в ФИФА, Венгер сосредоточен на том, как улучшить игру в футбол с помощью изменения правил. У Арсена есть немало идей, и одна из них касается аутов.

"Когда ты вбрасываешь аут, предполагается, что это должно давать преимущество команде с мячом. Но в реальности выходит наоборот — девять твоих игроков в поле против 10 соперника. Кроме того, тебе приходится использовать руки для игры с мячом. Я бы сказал, что у тебя больше шансов потерять мяч".

"Поэтому, убежден, мы всегда должны думать о том, как сделать игру быстрее и зрелищнее. Так почему бы не разрешить вводить мяч ногой на своей половине поля?"

"Мы всегда должны стараться сделать игру быстрее и интереснее, и большинство вводимых правил направлены как раз на это. Также я считаю, что нужно разрешить игроку, на котором сфолили, вводить мяч в в игру касанием на себя", — сообщил Венгер BBC.


Метки Венгер

Автор mihajlo   

Дата 13.10.2020 18:00

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Последние комментарии:




  1. mihajlo-fan 13.10.2020 18:44 # mihajlo-fan
    Идея отличная. Пенсы в очередной раз дауны

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  2. chelsiukpro 13.10.2020 18:35 # chelsiukpro
    Воставший из ада вылез и ляпнул :))

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  3. yamateh 13.10.2020 18:30 # yamateh
    Он окончательно свихнулся

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  4. wwwevg 13.10.2020 18:14 # wwwevg
    Касание на себя - это ему пас должны дать?

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  5. royal-arsenal 13.10.2020 18:10 # royal-arsenal
    Если Бога нет, то кто тогда Венгер?

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