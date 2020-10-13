Венгер предложил вводить ауты ногами на своей половине поля
Экс-наставник "Арсенала" Арсен Венгер предложил вводить мяч игру из-за боковой линии не руками, а ногой, но только на своей половине поля.
Работая директором в ФИФА, Венгер сосредоточен на том, как улучшить игру в футбол с помощью изменения правил. У Арсена есть немало идей, и одна из них касается аутов.
"Когда ты вбрасываешь аут, предполагается, что это должно давать преимущество команде с мячом. Но в реальности выходит наоборот — девять твоих игроков в поле против 10 соперника. Кроме того, тебе приходится использовать руки для игры с мячом. Я бы сказал, что у тебя больше шансов потерять мяч".
"Поэтому, убежден, мы всегда должны думать о том, как сделать игру быстрее и зрелищнее. Так почему бы не разрешить вводить мяч ногой на своей половине поля?"
"Мы всегда должны стараться сделать игру быстрее и интереснее, и большинство вводимых правил направлены как раз на это. Также я считаю, что нужно разрешить игроку, на котором сфолили, вводить мяч в в игру касанием на себя", — сообщил Венгер BBC.
13.10.2020 18:00
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Последние комментарии:
Идея отличная. Пенсы в очередной раз дауны
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Воставший из ада вылез и ляпнул :))
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Он окончательно свихнулся
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Касание на себя - это ему пас должны дать?
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Если Бога нет, то кто тогда Венгер?
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