У Канте нет конфликта с Лэмпардом

Вопреки появившимся во французской прессе слухам, полузащитник "Челси" Нголо Канте не ссорился со своим главным тренером Фрэнком Лэмпардом.

На днях издание Le Parisien сообщило, что Канте затаил обиду на Лэмпарда после того, как Фрэнк не отпустил Нголо на свадьбу друга.



Также утверждалось, что Канте хотел перейти в "Интер" минувшим летом и после окончания этого сезона снова попытается покинуть "Стэмфорд Бридж".



Однако официальный представитель "Челси" в ответ на запрос Daily Mail называл эту историю "полной чепухой". Никакого разлада в отношениях игрока и тренера нет.



Канте остается важнейшей фигурой для Лэмпарда, и это подтверждает тот факт, что Нголо выходил в стартовом составе на каждый матч "синих" в новом сезоне Премьер-Лиги.



Сам 29-летний француз счастлив в лондонском клубе, с которым у него есть контракт до 2023 года с зарплатой в 150 тысяч фунтов в неделю.