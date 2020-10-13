МЮ подтвердил, что Кавани не сыграет с "Ньюкаслом"

"Манчестер Юнайтед" подтвердил, что нападающий Эдинсон Кавани пропустит матч Премьер-Лиги против "Ньюкасла" в субботу из-за коронавирусных ограничений.

В начале прошлой недели Кавани присоединился к "Юнайтед" как свободный агент. С момента ухода из ПСЖ в июне и до подписания контракта с "красным дьяволам" Эдинсон был лишен статуса профессионального спортсмена.



Таким образом, прибыв в Англию 4 октября, Кавани был вынужден немедленно самоизолироваться на 14 дней. Обойти это правило 33-летнему уругвайцу никак не удастся.



Во время выезда на "Сент-Джеймс Парк" команда Оле Гуннара Сульшера будет лишена еще одного нападающего — Антони Мартиаль приступает к трехматчевой дисквалификации после своего удаления против "Тоттенхэма".



Добавим, что дебютировать за "Юнайтед" Кавани сможет в выездном матче Лиги Чемпионов против своего бывшего клуба ПСЖ в следующий вторник — если, конечно, Сульшер сочтет форму ветерана достаточной.