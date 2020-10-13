Чилуэлл и Триппьер вернулись в свои клубы

Крайние защитники Бен Чилуэлл и Киран Триппьер покинули расположение сборной Англии в преддверии матча Лиги Наций против Дании в среду вечером.

Представляющий "Атлетико" Триппьер выходил в стартовом составе англичан и против Уэльса, и против Бельгии на прошлой неделе.



Что касается Чилуэлла, то товарищескую встречу с валлийцами он пропустил из-за участия в вечеринке вместе с Тэмми Абрахэмом и Джейдоном Санчо, а затем подхватил легкую болезнь, которая не связана с COVID-19, и сыграть против бельгийцев тоже не смог.



В преддверии матча против датчан на "Уэмбли" FA, не уточняя причин, объявила, что Чилуэлл вернулся в "Челси", а Триппьер улетел в Мадрид.



В отсутствие Кирана и Бена двумя наиболее очевидными кандидатами на роль левого защитника против сборной Дании видятся Букайо Сака и Эйнсли Мэйтланд-Найлс из "Арсенала".