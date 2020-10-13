"Ливерпуль" готовится к расставанию с Вейналдумом

Наби Кейта и Джорджиньо Вейналдум "Ливерпуль" готовится к расставанию с полузащитником Джорджиньо Вейналдумом следующим летом.

Как известно, действующий контракт Вейналдума истекает в конце этого сезона, и "Ливерпуль" даже не контактировал с игроком сборной Голландии, которому через месяц исполнится 30, насчет продления сотрудничества.

Liverpool Echo предполагает, что мерсисайдский клуб готовится отпустить Джорджиньо свободным агентом. Об этом также говорит растущая важность для команды Наби Кейта.

Кейта очень убедительно начал новый сезон, выходя в стартовом составе на все четыре первых матча в Премьер-Лиге. Издание отмечает, что Наби "практически превращается" в Вейналдума по своей роли на поле.

Прогресс 25-летнего гвинейца и появление на "Энфилде" Тиаго Алькантары естественным образом вытесняют Вейналдума из состава и делают будущий уход экс-игрока "Ньюкасла" безболезненным.


Метки Вейналдум, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 13.10.2020 13:00

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Последние комментарии:




  1. sausage 13.10.2020 13:27 # sausage
    Что они там курят в этом Ливерпуль Эхо, что Кейта у них в Вейналдума превращается?

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  2. meshuggah 13.10.2020 13:22 # meshuggah
    типичный трамплинпуль

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  3. beatles-red 13.10.2020 13:07 # beatles-red
    Лучше уж гвинейца убрать и оставить Джини. Возраст возрастом, но он из года в год держит свой класс, а вот Наби труслив для ПЛ.

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