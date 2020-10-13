Скоулз находит "очень странным" переход Кавани в МЮ
Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз заявил, что находит странным решение своего бывшего клуба подписать нападающего Эдинсона Кавани.
В заключительный день летнего трансферного окна "Юнайтед" подписал Кавани свободным агентом. Многим это приобретение показалось паническим.
Сомнения насчет 33-летнего уругвайца есть и у Скоуза. Пол думает, что "красные дьяволы" припозднились с приглашением Эдинсона на несколько лет.
"Естественно, в свое время он был первоклассным центральным нападающим. Это не подвергается сомнению. Но сейчас ему 33, и казалось, что он собирается завершить карьеру. В прошлом сезоне он не так много играл за ПСЖ".
"Пять-шесть лет назад он был бы отличным приобретением, да. Он вывел бы нас на новый уровень, но я не думаю, что он сделает это сейчас".
"Однако таков "Манчестер Юнайтед" в своем нынешнем состоянии... Учитывая текущую ситуацию с нападающими, Кавани следовало взять в краткосрочную аренду на два-три месяца, просто чтобы преодолеть сложный период".
"Примерно так, как это было с Хенриком Ларссоном. Блестящий центральный нападающий в возрасте 33-34 лет, он просто дал нам ровно то, в чем мы нуждались".
"Именно так я вижу Кавани, а предлагать двухлетний контракт 33-летнему игроку? Это я нахожу очень странным. Но ему понравится здесь, уверен в этом", — сообщил Скоулз Stadium Astro.
13.10.2020 12:00
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Последние комментарии:
Чёт мне кажется, что все одноклубники Сульшера конкретно так подгорают от того, что он тренирует МЮ, а они по футбольным задворкам ошиваются.
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Контракт на один год, Пол. Продлевать его или нет решит клуб. В этой сделке смущают только подъемные для агента и него самого. Но в текущих реалиях заманить в МЮ иначе игрока нельзя.
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Будет как Швайни сидеть на лавочке и зпшку получать. Гениальный трансфер мастера Вудврота
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Ну хз,я думаю,он еще может попылить год-два.мастерство никуда не делось
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Скоулз, все никак не может понять, что его любимый МЮ уже совсем не тот клуб в котором он играл. Сейчас в эту помойку никто не придет в рассвете сил, только денег срубить на закате карьеры. А этот старичок, все мечтает, ей богу дурачок
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