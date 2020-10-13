Скоулз находит "очень странным" переход Кавани в МЮ

Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз заявил, что находит странным решение своего бывшего клуба подписать нападающего Эдинсона Кавани.

В заключительный день летнего трансферного окна "Юнайтед" подписал Кавани свободным агентом. Многим это приобретение показалось паническим.



Сомнения насчет 33-летнего уругвайца есть и у Скоуза. Пол думает, что "красные дьяволы" припозднились с приглашением Эдинсона на несколько лет.



"Естественно, в свое время он был первоклассным центральным нападающим. Это не подвергается сомнению. Но сейчас ему 33, и казалось, что он собирается завершить карьеру. В прошлом сезоне он не так много играл за ПСЖ".



"Пять-шесть лет назад он был бы отличным приобретением, да. Он вывел бы нас на новый уровень, но я не думаю, что он сделает это сейчас".



"Однако таков "Манчестер Юнайтед" в своем нынешнем состоянии... Учитывая текущую ситуацию с нападающими, Кавани следовало взять в краткосрочную аренду на два-три месяца, просто чтобы преодолеть сложный период".



"Примерно так, как это было с Хенриком Ларссоном. Блестящий центральный нападающий в возрасте 33-34 лет, он просто дал нам ровно то, в чем мы нуждались".



"Именно так я вижу Кавани, а предлагать двухлетний контракт 33-летнему игроку? Это я нахожу очень странным. Но ему понравится здесь, уверен в этом", — сообщил Скоулз Stadium Astro.