Скоулз находит "очень странным" переход Кавани в МЮ

Эдинсон Кавани Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз заявил, что находит странным решение своего бывшего клуба подписать нападающего Эдинсона Кавани.

В заключительный день летнего трансферного окна "Юнайтед" подписал Кавани свободным агентом. Многим это приобретение показалось паническим.

Сомнения насчет 33-летнего уругвайца есть и у Скоуза. Пол думает, что "красные дьяволы" припозднились с приглашением Эдинсона на несколько лет.

"Естественно, в свое время он был первоклассным центральным нападающим. Это не подвергается сомнению. Но сейчас ему 33, и казалось, что он собирается завершить карьеру. В прошлом сезоне он не так много играл за ПСЖ".

"Пять-шесть лет назад он был бы отличным приобретением, да. Он вывел бы нас на новый уровень, но я не думаю, что он сделает это сейчас".

"Однако таков "Манчестер Юнайтед" в своем нынешнем состоянии... Учитывая текущую ситуацию с нападающими, Кавани следовало взять в краткосрочную аренду на два-три месяца, просто чтобы преодолеть сложный период".

"Примерно так, как это было с Хенриком Ларссоном. Блестящий центральный нападающий в возрасте 33-34 лет, он просто дал нам ровно то, в чем мы нуждались".

"Именно так я вижу Кавани, а предлагать двухлетний контракт 33-летнему игроку? Это я нахожу очень странным. Но ему понравится здесь, уверен в этом", — сообщил Скоулз Stadium Astro.


Метки Кавани, Манчестер Юнайтед, Скоулз

Автор mihajlo   

Дата 13.10.2020 12:00

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Последние комментарии:




  1. sausage 13.10.2020 13:34 # sausage
    Чёт мне кажется, что все одноклубники Сульшера конкретно так подгорают от того, что он тренирует МЮ, а они по футбольным задворкам ошиваются.

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  2. empry 13.10.2020 12:54 # empry
    Контракт на один год, Пол. Продлевать его или нет решит клуб. В этой сделке смущают только подъемные для агента и него самого. Но в текущих реалиях заманить в МЮ иначе игрока нельзя.

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  3. vyrentz 13.10.2020 12:35 # vyrentz
    Будет как Швайни сидеть на лавочке и зпшку получать. Гениальный трансфер мастера Вудврота

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  4. liverbro 13.10.2020 12:21 # liverbro
    Ну хз,я думаю,он еще может попылить год-два.мастерство никуда не делось

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  5. ketamin 13.10.2020 12:07 # ketamin
    Скоулз, все никак не может понять, что его любимый МЮ уже совсем не тот клуб в котором он играл. Сейчас в эту помойку никто не придет в рассвете сил, только денег срубить на закате карьеры. А этот старичок, все мечтает, ей богу дурачок

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