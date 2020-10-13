"Тоттенхэму" разрешили увеличить вместимость своего стадиона

"Тоттенхэм" получил разрешение от совета округа Харинги на увеличение вместимости своего стадиона на полтысячи мест.

Напомним, "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" открылся в апреле 2019 года как самый просторный футбольный стадион Лондона среди клубов.



Благодаря обновлению нижнего, среднего и верхнего ярусов Южной трибуны "шпоры" собираются увеличить вместимость арены с текущих 62,303 до 62,850 зрителей.



Как сообщает Sky Sports, увеличение вместимости стало возможно благодаря небольшим модификациям юго-западного и юго-восточных туннелей. Например, клуб разместит дополнительные кресла там, где раньше была лестница.



Как и другие клубы Премьер-Лиги, "Тоттенхэм" активно выступает за скорейшее возвращение зрителей на стадионы, пускай и с некоторыми ограничениями.