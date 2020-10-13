Венгер рассказал, почему держится в стороне от "Арсенала"

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер объяснил, почему решил дистанцироваться от лондонского клуба после своего ухода в мае 2018.

Возглавив "Арсенал" в октябре 1996, Венгер тренировал "канониров" на протяжении 22 сезонов. За это время Арсен выиграл три титула Премьер-Лиги семь Кубков Англии.



70-летний француз по-прежнему испытывает теплые чувства к "Арсеналу", но предпочитает держаться в стороне, дабы люди не подумали, что он пытается влиять на клуб.



"Что значит для меня "Арсенал"? Это любовь моей жизни. Я построил тренировочную базу, и я построил стадион "Эмирейтс". Мне пришлось попотеть, выплачивая деньги за стадион и создавая атмосферу и инфраструктуру, чтобы клуб мог хорошо выступать и инвестировать в будущее. Думаю, мы в хорошем положении".



"Я слегка похож на парня, который разорвал отношения и больше не контактирует со своими детьми, но по-прежнему любит их".



"Я решил полностью дистанцироваться. Это не значит, что я дистанцировался эмоционально — только физически. Это важно, что люди не видят твою тень. Иначе может показаться, что ты по-прежнему пытаешься влиять на вещи и продвигать свои идеи. Я чувствовал, что лучше всего будет расстаться", — сообщил Венгер BBC.