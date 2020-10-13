Венгер рассказал, почему держится в стороне от "Арсенала"

Арсен Венгер Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер объяснил, почему решил дистанцироваться от лондонского клуба после своего ухода в мае 2018.

Возглавив "Арсенал" в октябре 1996, Венгер тренировал "канониров" на протяжении 22 сезонов. За это время Арсен выиграл три титула Премьер-Лиги семь Кубков Англии.

70-летний француз по-прежнему испытывает теплые чувства к "Арсеналу", но предпочитает держаться в стороне, дабы люди не подумали, что он пытается влиять на клуб.

"Что значит для меня "Арсенал"? Это любовь моей жизни. Я построил тренировочную базу, и я построил стадион "Эмирейтс". Мне пришлось попотеть, выплачивая деньги за стадион и создавая атмосферу и инфраструктуру, чтобы клуб мог хорошо выступать и инвестировать в будущее. Думаю, мы в хорошем положении".

"Я слегка похож на парня, который разорвал отношения и больше не контактирует со своими детьми, но по-прежнему любит их".

"Я решил полностью дистанцироваться. Это не значит, что я дистанцировался эмоционально — только физически. Это важно, что люди не видят твою тень. Иначе может показаться, что ты по-прежнему пытаешься влиять на вещи и продвигать свои идеи. Я чувствовал, что лучше всего будет расстаться", — сообщил Венгер BBC.


Метки Арсенал, Венгер

Автор mihajlo   

Дата 13.10.2020 10:00

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  1. gio 13.10.2020 10:44 # gio
    Помню что старый парень до победного не подписывал игроков и отпускал топов чтоб в конце года оказаться в плюсе по прибыли и получить свой менджерский бонус или процент от нее. Голимый конфликт интересов

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  2. toledo 13.10.2020 10:27 # toledo
    потому что у тебя жопа до сих пор горит с того, что тебя уволили

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  3. cooldude777-com 13.10.2020 10:13 # cooldude777-com
    «.. Я построил тренировочную базу, я построил стадион .. мне пришлось попотеть выплачивая деньги за стадион...» Старик прям один ебашил или его накрыло совсем уже. Вроде не собственник

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