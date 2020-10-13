Венгер призвал избавиться от Лиги Наций
Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер выразил мнение многих футбольных болельщиков, призвав отменить Лигу Наций.
Несмотря на бушующую пандемию коронавируса, второй по счету розыгрыш Лиги Наций идет полным ходом.
Самый молодой турнир УЕФА до сих пор видится фанатам запутанным соревнованием, у которого не до конца ясный регламент.
По мнению Венгера, который трудится директором по развитию в футбола в ФИФА, для сборных будет лучше оставить только Чемпионат Мира и Чемпионат Европы, проводя их каждые два года, а не четыре, как сейчас.
"Нам нужно избавиться от Лиги Наций и обзавестись более ясными событиями, которые каждый понимает".
"Если вы спросите людей на улице, что такое Лига Наций, многие не смогут этого объяснить".
"Нам нужно как можно меньше событий. Чемпионат Мира каждые два года и Чемпионат Европы в промежуточный год — это больше подходит для современного мира", — сообщил Венгер Bild.
13.10.2020 09:00
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Последние комментарии:
Лига нации это как кубок лиги, мелочь но приятно
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Вот нет ничего однозначного в мире, ну, может, кроме утверждения, что Сульшер - не тренер. Я даже не буду глобально рассуждать, возьму свою страну и сборную. Хорошо ли для сборной Украины играть не левые товарняки со вторыми составами Камеруна, а кое-какие официальные матчи с Германией, Испанией, Францией и тд? Однозначно отвечу - да. Понятное дело, что проигрывают, однако, как иначе то повышать уровень? Только играя с более сильными соперниками. Мне кажется, Лигу Наций можно также рассматривать как возможность для более слабых команд играть с серьезными соперниками гораздо более раз, чем пара игр в группе в два года + несколько матчей отбора.
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вроде и прав, а вроде и куйню сказал
чм и че обесценятся.
просто убрать ЛН и все
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Старому больше не наливать
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хоть кто-то это сказал
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