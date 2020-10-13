Венгер призвал избавиться от Лиги Наций

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер выразил мнение многих футбольных болельщиков, призвав отменить Лигу Наций.

Несмотря на бушующую пандемию коронавируса, второй по счету розыгрыш Лиги Наций идет полным ходом.



Самый молодой турнир УЕФА до сих пор видится фанатам запутанным соревнованием, у которого не до конца ясный регламент.



По мнению Венгера, который трудится директором по развитию в футбола в ФИФА, для сборных будет лучше оставить только Чемпионат Мира и Чемпионат Европы, проводя их каждые два года, а не четыре, как сейчас.



"Нам нужно избавиться от Лиги Наций и обзавестись более ясными событиями, которые каждый понимает".



"Если вы спросите людей на улице, что такое Лига Наций, многие не смогут этого объяснить".



"Нам нужно как можно меньше событий. Чемпионат Мира каждые два года и Чемпионат Европы в промежуточный год — это больше подходит для современного мира", — сообщил Венгер Bild.