Венгер призвал избавиться от Лиги Наций

Арсен Венгер Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер выразил мнение многих футбольных болельщиков, призвав отменить Лигу Наций.

Несмотря на бушующую пандемию коронавируса, второй по счету розыгрыш Лиги Наций идет полным ходом.

Самый молодой турнир УЕФА до сих пор видится фанатам запутанным соревнованием, у которого не до конца ясный регламент.

По мнению Венгера, который трудится директором по развитию в футбола в ФИФА, для сборных будет лучше оставить только Чемпионат Мира и Чемпионат Европы, проводя их каждые два года, а не четыре, как сейчас.

"Нам нужно избавиться от Лиги Наций и обзавестись более ясными событиями, которые каждый понимает".

"Если вы спросите людей на улице, что такое Лига Наций, многие не смогут этого объяснить".

"Нам нужно как можно меньше событий. Чемпионат Мира каждые два года и Чемпионат Европы в промежуточный год — это больше подходит для современного мира", — сообщил Венгер Bild.


Метки Венгер, Лига Наций

Автор mihajlo   

Дата 13.10.2020 09:00

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  1. yamateh 13.10.2020 09:26 # yamateh
    Лига нации это как кубок лиги, мелочь но приятно

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  2. vyrentz 13.10.2020 09:19 # vyrentz
    Вот нет ничего однозначного в мире, ну, может, кроме утверждения, что Сульшер - не тренер. Я даже не буду глобально рассуждать, возьму свою страну и сборную. Хорошо ли для сборной Украины играть не левые товарняки со вторыми составами Камеруна, а кое-какие официальные матчи с Германией, Испанией, Францией и тд? Однозначно отвечу - да. Понятное дело, что проигрывают, однако, как иначе то повышать уровень? Только играя с более сильными соперниками. Мне кажется, Лигу Наций можно также рассматривать как возможность для более слабых команд играть с серьезными соперниками гораздо более раз, чем пара игр в группе в два года + несколько матчей отбора.

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  3. wengerrrro 13.10.2020 09:19 # wengerrrro
    вроде и прав, а вроде и куйню сказал
    чм и че обесценятся.
    просто убрать ЛН и все

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  4. slava-man-utd 13.10.2020 09:07 # slava-man-utd
    Старому больше не наливать

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  5. jack-willsher 13.10.2020 09:06 # jack-willsher
    хоть кто-то это сказал

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