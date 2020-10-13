Сборная Англии и "Тоттенхэм" конфликтуют из-за Кейна
У тренерского штаба сборной Англии разгорается конфликт с наставником "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо из-за нападающего Харри Кейна.
В преддверии этого международного перерыва Моуриньо потребовал от своих коллег из сборной Англии проявить заботу о здоровье Кейна.
Главный тренер англичан Гарет Саутгейт, словно прислушавшись к Жозе, поберег своего капитана в товарищеском матче против Уэльса, а на поединок Лиги Наций против Бельгии выпустил только на заключительные полчаса.
По информации The Guardian, Саутгейт планирует выпустить Кейна в стартовом составе на матч против Дании в ближайшую среду, тогда как Моуриньо считает это слишком рискованным, учитывая "мышечную усталость" Харри.
Сообщается, что доктора сборной даже отправили Кейна на углубленное обследование, и это вызывает беспокойство у медицинского персонала "шпор" — в клубе считают, что сборная не стала бы так поступать, если бы не испытывала сомнения насчет здоровья Харри.
До игры с Бельгией Кейн провел 10 матчей в течение 29 дней, включая восемь в стартовом составе, и в "Тоттенхэме" считают, что сборная напрямую виновата в том перенапряжении, которое возникло у Харри.
13.10.2020 08:00
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Ну так бл.ть это Курей проблема что один только нап у них...
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